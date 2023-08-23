У Верховній Раді змінять адміністративно-територіальний устрій Криму: деталі

Українці з прапорами в Криму. Фото: УНІАН

Сьогодні, 23 серпня, у Верховній Раді ухвалили законопроєкт щодо зміни адміністративно-територіального устрою українського Криму. Завдяки цьому планують створити для нього сучасну систему.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Він зауважив, що за таке рішення загалом проголосувало 309 народних депутатів.

Що планують змінити

Зазначається, що відтепер почнуть діяти введені рішення, які ухвалили у ВР ще протягом 2016-2020 років. Вони стосуються декомунізації назв населених пунктів та впровадження нового районного поділу Криму.

Зауважимо, раніше був план зробити це після звільнення півострова від російських окупантів.

Крім того, уряд зможе визначати території й адміністративні центри територіальних громад у Криму без створення багатонадійних планів.

Тому у Кабінеті міністрів України повинні впродовж місяця окреслити території й адміністративні центри територіальних громад на півострові. Після чого протягом трьох місяців міністрам необіхно створити районні державні адміністрації нових районів та зробити внесення на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо особливостей поновлення публічної влади у Криму після його деокупації.

За що ще проголосували депутати

Також у Парламенті проголосували за заяву щодо пріоритетних напрямів державної політики України у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення АР Крим й міста Севастополь. ЗА — 320.

"Міжнародна Кримська платформа має стати майданчиком не лише для сприяння деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України, а й для гарантування безпеки в Азово-Чорноморському регіоні в цілому", — навів слова із заяви Железняк.

Скриншот допису

Нагадаємо, у Верховній Раді ухвалили законопроєкт № 9419-1, який стосується відновлення фінансової звітності політичних партій щодо використання коштів з держбюджету. Такий законопроєкт є вимогою Євросоюзу на шляху інтеграції нашої держави.