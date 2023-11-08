В Верховную Раду подали кандидатуру нового главы Фонда госимущества Украины

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Фото: censor.net

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал назначение нового главы Фонда государственного имущества Украины. Им может стать Виталий Коваль, сейчас работающий на должности председателя Ровенской ОВА.

Об этом Арахамия написал в Telegram.

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"Еще одно кадровое назначение недели — новый глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Кандидат — глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Надеюсь, все успеем", — отметил он.

Ранее Арахамия заявлял об увольнении одного из министров, но не уточнял, какого именно.

Скриншот поста Арахамии

Отметим, что до 5 сентября этого года Фонд госимущества Украины возглавлял нынишний министр обороны Рустем Умеров.

Виталий Коваль стал главой Ровенской ОВА еще в 2019 году. В 2020 году "Слуга народа" выдвинула его как кандидата в мэры Ровно, однако тогда в избирательной гонке его обошел кандидат от "Евросолидарности" Александр Третяк, которого отстранили от должности за коррупционное правонарушение.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что по его представлению был уволен командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко. По его словам, он продолжит службу в Минобороны.