Умєров підтвердив, що за його поданням звільнили командувача ССО Хоренка

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що вчора, 3 листопада, за його поданням було звільнено командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка. За його словами, він продовжить службу в Міноборони.

Про це Рустем Умєров написав у Facebook.

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"Вчора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ", — наголосив Умєров.

За його словами, генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку. Він продовжить службу в Міноборони України.

"Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни — надавати підстави ворогові послаблювати Україну", — додав міністр оборони.

Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 листопада Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ним став Лупанчук Сергій Костянтинович.

Також ми писали, екскомандувач Силами спеціальних операцій Віктор Хоренко прокоментував своє звільнення. За його словами, його не було поставлено до відома, і про своє звільнення він дізнався із засобів масової інформації.

Додамо, в Офісі президента України кажуть, що Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням очільника Міноборони Рустема Умєрова.