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У Верховну Раду подали кандидатуру нового голови Фонду держмайна України

8 листопада 2023 16:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Верховну Раду подали кандидатуру нового голови Фонду держмайна України
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Фото: censor.net
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував призначення нового голови Фонду державного майна України. Ним може стати Віталій Коваль, який зараз працює на посаді голови Рівненської ОВА.

Про це Арахамія написав у Telegram.

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Новий голова Фонду держмайна

"Ще одне кадрове призначення тижня новий голова Фонду державного майна України (ФДМУ). Кандидат — очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Сподіваюсь, все встигнемо", — зазначив він.

Раніше Арахамія заявляв про звільнення одного з міністрів, але не уточняв, якого саме. 

ФДМУ
Скриншот допису Арахамії

Зазначимо, що до 5 вересня цього року Фонд держмайна України очолював Рустем Умєров, який нині є міністром оборони. 

Віталій Коваль став головою Рівненської ОВА ще у 2019 році. У 2020 "Слуга народу" висунула його як кандидата в мери Рівного, однак тоді у виборчих перегонах його обійшов кандидат від "Євросолідарності" Олександр Третяк, якого наразі відсторонили від посади за корупційне правопорушення. 

Нагадаємо, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що за його поданням було звільнено командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка. За його словами, він продовжить службу в Міноборони.

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