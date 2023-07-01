Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Запорожье на обмелелом берегу Днепра нашли старинную лодку-долбанку arrow

В Запорожье на обмелелом берегу Днепра нашли старинную лодку-долбанку

1 июля 2023 20:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Запорожье на обмелелом берегу Днепра нашли старинную лодку-долбанку
С обмелевшего берега Днепра достают лодку-долбанку. Фото: Национальный заповедник "Хортица"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Запорожье на берегу обмелевшего Днепра возле Хортицы нашли лодку-долбанку. Ее возраст примерно 300-500 лет. Находку увидел прохожий, который сообщил об этом археологам.

Об этом сообщает Национальный заповедник "Хортица".

Читайте также:

Возле Хортицы нашли ценную находку

"В связи с чрезвычайной экологической ситуацией и падением уровня воды в р. Днепр в результате разрушения Каховской ГЭС под угрозой уничтожения оказались многочисленные памятники истории и археологии, которые находились на затопленных участках. Для их выявления и спасения сотрудники Национального заповедника "Хортица" ведут ежедневный мониторинг прибрежной полосы", — говорится в сообщении.

Лодка-долбленка
Старинная лодка, найденная в Запорожье. Фото: Национальный заповедник "Хортица"

В заповеднике рассказали, что на ранее затопленном участке берега была обнаружена долбленая лодка. Она изготовлена из цельного ствола дуба. Ее длина почти 7 м. У берегов Хортицы уже находили подобные лодки. Они связаны с древнерусским поселением на острове, которое существовало с X по XIV вв.

Лодка-долбленка
Старинная лодка, найденная в Запорожье. Фото: Национальный заповедник "Хортица"

"Такие плавсредства использовались для рыбалки и других промыслов, местных перевозок, а также для обслуживания переправ. Возможно и новая находка из той же эпохи. Согласно состоянию сохранности древесины можно предположить, что возраст лодки может достигать 500 лет", — говорится в сообщении.

Точную датировку обнародуют после проведения радиоуглеродного анализа. Находка требует консервации в специальном химическом растворе и реставрации. После этого лодка-долбленка может стать музейным экспонатом.

Лодка-долбленка
Старинная лодка, найденная в Запорожье. Фото: Национальный заповедник "Хортица"
Пост
Пост Национального заповедника "Хортица". Фото: скриншот

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС река Днепр обмелела. Теперь на ее дне ученые находят исторические артефакты. Об одной из них — у острова Хортица — они рассказали на днях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз