В Запорожье на обмелелом берегу Днепра нашли старинную лодку-долбанку

С обмелевшего берега Днепра достают лодку-долбанку. Фото: Национальный заповедник "Хортица"

В Запорожье на берегу обмелевшего Днепра возле Хортицы нашли лодку-долбанку. Ее возраст примерно 300-500 лет. Находку увидел прохожий, который сообщил об этом археологам.

Об этом сообщает Национальный заповедник "Хортица".

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"В связи с чрезвычайной экологической ситуацией и падением уровня воды в р. Днепр в результате разрушения Каховской ГЭС под угрозой уничтожения оказались многочисленные памятники истории и археологии, которые находились на затопленных участках. Для их выявления и спасения сотрудники Национального заповедника "Хортица" ведут ежедневный мониторинг прибрежной полосы", — говорится в сообщении.

Старинная лодка, найденная в Запорожье. Фото: Национальный заповедник "Хортица"

В заповеднике рассказали, что на ранее затопленном участке берега была обнаружена долбленая лодка. Она изготовлена из цельного ствола дуба. Ее длина почти 7 м. У берегов Хортицы уже находили подобные лодки. Они связаны с древнерусским поселением на острове, которое существовало с X по XIV вв.

Старинная лодка, найденная в Запорожье. Фото: Национальный заповедник "Хортица"

"Такие плавсредства использовались для рыбалки и других промыслов, местных перевозок, а также для обслуживания переправ. Возможно и новая находка из той же эпохи. Согласно состоянию сохранности древесины можно предположить, что возраст лодки может достигать 500 лет", — говорится в сообщении.

Точную датировку обнародуют после проведения радиоуглеродного анализа. Находка требует консервации в специальном химическом растворе и реставрации. После этого лодка-долбленка может стать музейным экспонатом.

Старинная лодка, найденная в Запорожье. Фото: Национальный заповедник "Хортица"

Пост Национального заповедника "Хортица". Фото: скриншот

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС река Днепр обмелела. Теперь на ее дне ученые находят исторические артефакты. Об одной из них — у острова Хортица — они рассказали на днях.