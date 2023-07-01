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У Запоріжжі на обмілілому березі Дніпра знайшли старовинний човен-довбанку

1 липня 2023 20:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Запоріжжі на обмілілому березі Дніпра знайшли старовинний човен-довбанку
З обмілілого берега Дніпра дістають човен-довбанку. Фото: Національний заповідник "Хортиця"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Запоріжжі на березі обмілілого Дніпра біля Хортиці знайшли човен-довбанку. Його вік приблизно 300-500 років. Знахідку побачив перехожий, який повідомив про це археологів.

Про це повідомляє Національний заповідник "Хортиця".

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Біля Хортиці знайшли цінну знахідку

"У зв’язку із надзвичайною екологічною ситуацією і падінням рівня води у р. Дніпро внаслідок руйнації Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилися численні пам'ятки історії та археології, які знаходилися на затоплених ділянках. Для їх виявлення та порятунку співробітники Національного заповідника "Хортиця" ведуть щоденний моніторинг прибережної смуги", — йдеться у повідомленні.

Лодка-долбленка
Старовинний човен, який знайшли у Запоріжжі. Фото: Національний заповідник "Хортиця"

У заповіднику розповіли, що на раніше затопленій ділянці берега було виявлено довбаний човен. Він виготовлений з цільного стовбура дуба. Його довжина майже 7 м. Біля берегів Хортиці вже знаходили подібні човни. Вони пов'язані з давньоруським поселенням на острові, яке існувало з X по XIV cт.

Лодка-долбленка
Старовинний човен, який знайшли у Запоріжжі. Фото: Національний заповідник "Хортиця"

"Такі плавзасоби використовувалися для риболовлі та інших промислів, місцевих перевезень, а також для обслуговування переправ. Можливо і нова знахідка з тієї ж епохи. Згідно стану збереженості деревини можна припустити, що вік човна може сягати 500 років", — йдеться у повідомленні.

Точне датування оприлюднять після проведення  радіовуглецевого аналізу. Знахідка потребує консервації у спеціальному хімічному розчині та реставрації. Після цього човен-довбанка може стати музейним експонатом.

Лодка-долбленка
Старовинний човен, який знайшли у Запоріжжі. Фото: Національний заповідник "Хортиця"
Пост
Допис Національного заповідника "Хортиця". Фото: скриншот

Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС річка Дніпро обміліла. Тепер на її дні вчені знаходять історичні артефакти. Про одну з них — поблизу острова Хортиця — вони розповіли днями. 

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