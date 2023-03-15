В Запорожье начали ремонтировать разрушенный российской ракетой дом

Запорожские власти решили законсервировать часть разрушенного россиянами жилого дома

В центре Запорожья началась работа по консервированию частично разрушенного подъезда многоэтажки, куда попала российская ракета. Для начала остатки подъезда покроют пленкой от непогоды.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

Начало ремонтных работ на месте ракетного удара

Сегодня, 15 марта, в Запорожье начались работы на здании, недавно обстрелянном российской ракетой.

Первым этапом ремонтных работ станет консервация частичного разрушенного россиянами подъезда.

Детали работ

Вокруг остатков подъезда установят деревянный каркас, обтянутый пленкой для защиты здания от непогоды.

Сейчас работники "Запорожремсервиса" готовят элементы каркаса и расчищают место для его установки.

Сам процесс монтажа защитного деревянного каркаса начнется 15 марта.

Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Был практически полностью разрушен целый подъезд пятиэтажки.

5 марта, после завершения спасательных работ, сообщили, что в результате попадания российской ракеты погибли 13 человек.

Фото: Telegram Куртева