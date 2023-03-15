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​​​​​​​У Запоріжжі почали ремонтувати зруйнований російською ракетою будинок

15 березня 2023 14:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Запорізька влада вирішила законсервувати частину зруйнованого росіянами житлового будинку
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У центрі Запоріжжя розпочалася робота із консервування частково зруйнованого під’їзду багатоповерхівки, куди влучила російська ракета. Для початку залишки під’їзду накриють плівкою від негоди.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

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Початок ремонтних робіт на місці ракетного удару

Сьогодні, 15 березня, в Запоріжжі розпочалися роботи на будинку, нещодавно обстріляному російською ракетою.

Першим етапом ремонтних робіт стане консервація часткового зруйнованого росіянами під’їзду.

Ремонт обстріляної багатоповерхівки в Запоріжжі

Ремонт обстріляної багатоповерхівки в Запоріжжі

Ремонт обстріляної багатоповерхівки в Запоріжжі

Деталі робіт

Навколо залишків під’їзду встановлять дерев’яний каркас, який обтягнуть плівкою для захисту будівлі від негоди.

Зараз працівники "Запоріжремсервісу" готують елементи каркасу та розчищають місця для його встановлення.

Сам процес монтажу захисного дерев’яного каркасу розпочнеться завтра, 15 березня.

Консервація обстріляної багатоповерхівки в Запоріжжі

Консервація обстріляної багатоповерхівки в Запоріжжі

Консервація обстріляної багатоповерхівки в Запоріжжі

Нагадаємо, Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Був практично повністю зруйнований цілий під’їзд п’ятиповерхівки.

5 березня, після завершення рятувальних робіт, повідомили, що внаслідок влучання російської ракети загинуло 13 людей.

Фото: Telegram Куртєва

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