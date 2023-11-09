В Житомире мужчина набросился с кулаками на работника ТЦК и СП
В Житомире во время исполнения служебных обязанностей избили работника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Сбежавшего с места происшествия нападающего разыскивает полиция.
Об этом Суспільному рассказала спикер ГУНП в области Виктория Дубовик.
Неизвестный мужчина набросился на работника ТЦК
По ее словам, заявление от работника ТЦК и СП поступило вечером 8 ноября в 19:30.
"Заявитель сообщил, что событие произошло в Житомире днем восьмого ноября возле магазина по адресу: улица Гоголевская, 4. Он вместе с коллегами находились там по служебным делам. По его словам, на него напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и с места происшествия сбежал", — сказала Виктория Дубовик.
В деле нападения на человека возбуждено уголовное производство, предварительно за нанесение умышленного легкого телесного повреждения. Заявителю предоставили направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы.
"Личность нападавшего установили. Сейчас этого мужчину разыскивают, поскольку, предварительно известно, что он уехал за пределы Житомира", — рассказала представитель ГУНП в области.
Ранее мы сообщали, что в Одессе представители территориального центра комплектации остановили маршрутку, в которой находились мужчины призывного возраста. Очевидцы сообщают, что потенциальных мобилизованных вывели из транспорта и выписали повестки.
Напоминаем, что в Хмельницком областном ТЦК и СП отреагировали на противоправные действия военных. Они пытались забрать мужчину прямо из больницы.
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