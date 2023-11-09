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У Житомирі чоловік накинувся з кулаками на працівника ТЦК і СП

9 листопада 2023 16:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Житомирі чоловік накинувся з кулаками на працівника ТЦК і СП
Невідомий напав на працівника ТЦК і СП. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Житомирі під час виконання службових обов'язків побили працівника територіального центру комплектування та соціальної підтрики. Нападника, який втік з місця події, розшукує поліція.

Про це Суспільному розповіла речниця ГУНП в області Вікторія Дубовик.

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Невідомий чоловік накинувся на працівника ТЦК

За її словами, заява від працівника ТЦК та СП надійшла ввечері 8 листопада о 19.30.

"Заявник повідомив, що подія трапилася у Житомирі вдень восьмого листопада біля магазину за адресою: вулиця Гоголівська, 4. Він разом із колегами перебували там у службових справах. З його слів, на нього напав невідомий чоловік, наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік", — сказала Вікторія Дубовик.

У справі нападу на людину відрили кримінальне провадження, попередньо за завдання умисного легкого тілесного ушкодження. Заявникові надали направлення для проходження судово-медичної експертизи.

"Особу нападника встановили. Наразі цього чоловіка розшукують, оскільки, попередньо відомо, що він виїхав за межі Житомира", — розповіла речниця ГУНП в області.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі представники територіального центру комплектації зупинили маршрутку, в якій були чоловіки призовного віку. Очевидці повідомляють, що потенційних мобілізованих вивели з транспорту та виписали повістки.

Нагадуємо, що у Хмельницькому обласному ТЦК та СП відреагували на протиправні дії військкомів. Вони намагалися забрати чоловіка просто з лікарні.

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