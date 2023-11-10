В Житомирском ТЦК прокомментировали драку между гражданским и военным

Неизвестный напал на работников ТЦК и СП. Фото: скриншот видео

В Житомире на военного напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия. В Житомирском ТЦК прокомментировали ситуацию и отметили, что драку "сейчас активно раздувает агрессор".

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП.

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По информации ТЦК, мобилизованный, служащий сейчас в роте охраны Житомирского объединенного городского ТЦК и СП, ранее защищал Украину на передовых позициях в составе 95-й отдельной бригады ДШВ и получил ранения. Он вместе с коллегами находился возле магазина по служебным делам. По словам пострадавшего, на него напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия.

"Драка, которая произошла в Житомире между гражданским и мобилизованным военнослужащим Житомирского ТЦК — неприемлемая ситуация, которую сейчас активно раздувает агрессор", — отметили в ТЦК Житомира.



После нападения военнослужащий обратился с заявлением в полицию. Там открыто уголовное производство. В Житомирском ТЦК добавили, что будут всячески способствовать расследованию этого инцидента.

Комментарий Житомирского ТЦК. Фото: скриншот поста Житомирского ТЦК

Напомним, в Житомире при исполнении служебных обязанностей избили работника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Сбежавшего с места происшествия нападающего разыскивает полиция.