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В Житомирском ТЦК прокомментировали драку между гражданским и военным

10 ноября 2023 11:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Житомирском ТЦК прокомментировали драку между гражданским и военным
Неизвестный напал на работников ТЦК и СП. Фото: скриншот видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Житомире на военного напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия. В Житомирском ТЦК прокомментировали ситуацию и отметили, что драку "сейчас активно раздувает агрессор".

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП.

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По информации ТЦК, мобилизованный, служащий сейчас в роте охраны Житомирского объединенного городского ТЦК и СП, ранее защищал Украину на передовых позициях в составе 95-й отдельной бригады ДШВ и получил ранения. Он вместе с коллегами находился возле магазина по служебным делам. По словам пострадавшего, на него напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия.

"Драка, которая произошла в Житомире между гражданским и мобилизованным военнослужащим Житомирского ТЦК — неприемлемая ситуация, которую сейчас активно раздувает агрессор", — отметили в ТЦК Житомира.

После нападения военнослужащий обратился с заявлением в полицию. Там открыто уголовное производство. В Житомирском ТЦК добавили, что будут всячески способствовать расследованию этого инцидента.

Комментарий Житомирского ТЦК
Комментарий Житомирского ТЦК. Фото: скриншот поста Житомирского ТЦК

Напомним, в Житомире при исполнении служебных обязанностей избили работника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Сбежавшего с места происшествия нападающего разыскивает полиция.

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