У Житомирському ТЦК прокоментували бійку між цивільним та військовим

Невідомий напав на працівника ТЦК і СП. Фото: скриншот відео

У Житомирі на військового напав невідомий чоловік, наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік. У Житомирському ТЦК прокоментували ситуацію та зазначили, що бійку "зараз активно роздмухує агресор".

Про це повідомили у Житомирському обласному ТЦК та СП.

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За інформацією ТЦК, мобілізований, який зараз служить в роті охорони Житомирського об'єднаного міського ТЦ та СП, раніше захищав Україну на передових позиціях в складі 95-ї окремої бригади ДШВ та отримав поранення. Він разом із колегами перебували біля магазину у службових справах. Зі слів постраждалого, на нього напав невідомий чоловік, наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік

"Бійка, яка сталася в Житомирі між цивільним та мобілізованим військовослужбовцем Житомирського ТЦК — неприйнятна ситуація, яку зараз активно роздмухує агресор", — зазначили в ТЦК Житомира.



Після нападу військовослужбовець звернувся із заявою до поліції. Там відкрито кримінальне провадження. У Житомирському ТЦК додали, що всіляко сприятимуть розслідуванню цього інциденту.

Коментар Житомирського ТЦК. Фото: скриншот допису Житомирського ТЦК

Нагадаємо, у Житомирі під час виконання службових обов'язків побили працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нападника, який втік з місця події, розшукує поліція.