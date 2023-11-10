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У Житомирському ТЦК прокоментували бійку між цивільним та військовим

10 листопада 2023 11:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Житомирському ТЦК прокоментували бійку між цивільним та військовим
Невідомий напав на працівника ТЦК і СП. Фото: скриншот відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Житомирі на військового напав невідомий чоловік, наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік. У Житомирському ТЦК прокоментували ситуацію та зазначили, що бійку "зараз активно роздмухує агресор".

Про це повідомили у Житомирському обласному ТЦК та СП.

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Реакція Житомирського ТЦК на бійку між цивільним і військовим

За інформацією ТЦК, мобілізований, який зараз служить в роті охорони Житомирського об'єднаного міського ТЦ та СП, раніше захищав Україну на передових позиціях в складі 95-ї окремої бригади ДШВ та отримав поранення. Він разом із колегами перебували біля магазину у службових справах. Зі слів постраждалого, на нього напав невідомий чоловік, наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік

"Бійка, яка сталася в Житомирі між цивільним та мобілізованим військовослужбовцем Житомирського ТЦК — неприйнятна ситуація, яку зараз активно роздмухує агресор", — зазначили в ТЦК Житомира.

Після нападу військовослужбовець звернувся із заявою до поліції. Там відкрито кримінальне провадження. У Житомирському ТЦК додали, що всіляко сприятимуть розслідуванню цього інциденту.

Коментар Житомирського ТЦК
Коментар Житомирського ТЦК. Фото: скриншот допису Житомирського ТЦК

Нагадаємо, у Житомирі під час виконання службових обов'язків побили працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нападника, який втік з місця події, розшукує поліція.

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