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Уклонисты пытались пересечь границу Украины на детских надувных кругах

17 ноября 2023 18:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Уклонисты пытались пересечь границу Украины на детских надувных кругах
Задержание уклонистов на границе Украины. Фото: ГПСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Двое мужчин были задержаны пограничниками участка "Грушово" Мукачевского отряда при попытке нелегально пересечь границу Украины с Румынией. Они пытались пересечь реку Тиса на детских надувных кругах.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Сообщается, что один из уклонистов, житель Закарпатья, предложил своему знакомому из Полтавской области помощь в пересечении границы. В качестве средств передвижения они использовали надувной детский круг и надувные нарукавники. 

Житель Закарпатья, взяв на себя роль проводника, утаил от своего спутника информацию о том, что река Тиса глубокая и опасная и многие люди уже погибли, пытаясь переплыть ее.

Задержание уклонистов на границе Украины
Задержание уклонистов на границе. Фото: ГПСУ

За предоставление такой услуги житель Закарпатья рассчитывал заработать 3 200 долларов. 

В ГПСУ указали, что после задержания против обоих мужчин были составлены протоколы за нарушение статьи об административных правонарушениях, касающейся незаконного пересечения границы, и дело было отправлено в суд.

улика против уклонистов
Улика против уклонистов. Фото: ГПСУ

Напомним, что наряд погранслужбы "Контрольный пост" из отдела "Яблоновка" Мукачевского отряда остановил авто марки Ford Mondeo, в котором находились двое мужчин, жители Закарпатья. Они отказались предъявить документы и начали оскорблять пограничников, более того они угрожали убийством.

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