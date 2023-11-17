Уклонисты пытались пересечь границу Украины на детских надувных кругах

Задержание уклонистов на границе Украины. Фото: ГПСУ

Двое мужчин были задержаны пограничниками участка "Грушово" Мукачевского отряда при попытке нелегально пересечь границу Украины с Румынией. Они пытались пересечь реку Тиса на детских надувных кругах.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Сообщается, что один из уклонистов, житель Закарпатья, предложил своему знакомому из Полтавской области помощь в пересечении границы. В качестве средств передвижения они использовали надувной детский круг и надувные нарукавники.

Житель Закарпатья, взяв на себя роль проводника, утаил от своего спутника информацию о том, что река Тиса глубокая и опасная и многие люди уже погибли, пытаясь переплыть ее.

Задержание уклонистов на границе. Фото: ГПСУ

За предоставление такой услуги житель Закарпатья рассчитывал заработать 3 200 долларов.

В ГПСУ указали, что после задержания против обоих мужчин были составлены протоколы за нарушение статьи об административных правонарушениях, касающейся незаконного пересечения границы, и дело было отправлено в суд.

Улика против уклонистов. Фото: ГПСУ

Напомним, что наряд погранслужбы "Контрольный пост" из отдела "Яблоновка" Мукачевского отряда остановил авто марки Ford Mondeo, в котором находились двое мужчин, жители Закарпатья. Они отказались предъявить документы и начали оскорблять пограничников, более того они угрожали убийством.