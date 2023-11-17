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Ухилянти намагалися перетнути кордон України на дитячих надувних колах

17 листопада 2023 18:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ухилянти намагалися перетнути кордон України на дитячих надувних колах
Затримання ухилянтів на кордоні України. Фото: ДПСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Двох чоловіків було затримано прикордонниками відділення "Грушово" Мукачівського загону під час спроби нелегально перетнути кордон України з Румунією. Вони намагалися перетнути річку Тиса на дитячих надувних колах.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Ухилянти намагалися перетнути кордон України на дитячих надувних колах

Повідомляється, що один з ухилянтів, мешканець Закарпаття, запропонував своєму знайомому з Полтавської області допомогу у перетині кордону. Як засоби пересування вони використовували надувне дитяче коло і надувні нарукавники.

Житель Закарпаття, взявши на себе роль провідника, приховав від свого супутника інформацію про те, що річка Тиса є глибокою і небезпечною і багато людей уже загинули, намагаючись перепливти її.

Затримання ухилістів на кордоні України
Затримання ухилянтів на кордоні. Фото: ДПСУ

За надання такої послуги мешканець Закарпаття розраховував заробити 3 200 доларів.

У ДПСУ зазначили, що після затримання проти обох чоловіків було складено протоколи за порушення статті про адміністративні правопорушення щодо незаконного перетину кордону і справу було відправлено до суду.

доказ проти ухилістів
Доказ проти ухилянтів. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що наряд прикордонної служби "Контрольний пост" з відділу "Яблунівка" Мукачівського загону зупинив авто марки Ford Mondeo, в якому перебували двоє чоловіків, жителі Закарпаття. Вони відмовилися пред'явити документи й почали ображати прикордонників, навіть вони загрожували вбивством.

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