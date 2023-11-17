Ухилянти намагалися перетнути кордон України на дитячих надувних колах
Двох чоловіків було затримано прикордонниками відділення "Грушово" Мукачівського загону під час спроби нелегально перетнути кордон України з Румунією. Вони намагалися перетнути річку Тиса на дитячих надувних колах.
Про це повідомляє ДПСУ.
Ухилянти намагалися перетнути кордон України на дитячих надувних колах
Повідомляється, що один з ухилянтів, мешканець Закарпаття, запропонував своєму знайомому з Полтавської області допомогу у перетині кордону. Як засоби пересування вони використовували надувне дитяче коло і надувні нарукавники.
Житель Закарпаття, взявши на себе роль провідника, приховав від свого супутника інформацію про те, що річка Тиса є глибокою і небезпечною і багато людей уже загинули, намагаючись перепливти її.
За надання такої послуги мешканець Закарпаття розраховував заробити 3 200 доларів.
У ДПСУ зазначили, що після затримання проти обох чоловіків було складено протоколи за порушення статті про адміністративні правопорушення щодо незаконного перетину кордону і справу було відправлено до суду.
Нагадаємо, що наряд прикордонної служби "Контрольний пост" з відділу "Яблунівка" Мукачівського загону зупинив авто марки Ford Mondeo, в якому перебували двоє чоловіків, жителі Закарпаття. Вони відмовилися пред'явити документи й почали ображати прикордонників, навіть вони загрожували вбивством.
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