Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Украина "готова" к переговорам с рф по Крыму в случае успеха контрнаступления, - Сибига arrow

Украина "готова" к переговорам с рф по Крыму в случае успеха контрнаступления, - Сибига

6 апреля 2023 02:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Советник Президента Владимира Зеленского Андрей Сибига
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украина готова обсудить будущее Крыма с рф, если ВСУ достигнут границы оккупированного полуострова.

Об этом заявил один из советников Президента Владимира Зеленского Андрей Сибига изданию Financial Times.

Читайте также:

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса... Это не значит, что мы исключаем путь увольнения (Крыма) нашей армией ", — заявил советник Президента Украины.

Кроме того, слова Сибиги могут успокоить западных чиновников, которые "скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и опасаются, что любая попытка сделать это военным путем может подтолкнуть президента россии к эскалации войны, возможно, с применением ядерного оружия".

Крим Україна

Президент Зеленский исключил мирные переговоры с рф, пока российские войска не покинут всю территорию Украины, включая Крым.

Напомним, новое украинское контрнаступление станет проверкой способности украинской армии перевооружать и восстанавливать батальоны. Ожидается, что Украина нанесет удар на юге, где местность варьируется от обширных полей до городов и сел.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB