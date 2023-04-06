Украина "готова" к переговорам с рф по Крыму в случае успеха контрнаступления, - Сибига

Советник Президента Владимира Зеленского Андрей Сибига

Украина готова обсудить будущее Крыма с рф, если ВСУ достигнут границы оккупированного полуострова.

Об этом заявил один из советников Президента Владимира Зеленского Андрей Сибига изданию Financial Times.

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"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса... Это не значит, что мы исключаем путь увольнения (Крыма) нашей армией ", — заявил советник Президента Украины.

Кроме того, слова Сибиги могут успокоить западных чиновников, которые "скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и опасаются, что любая попытка сделать это военным путем может подтолкнуть президента россии к эскалации войны, возможно, с применением ядерного оружия".

Президент Зеленский исключил мирные переговоры с рф, пока российские войска не покинут всю территорию Украины, включая Крым.

Напомним, новое украинское контрнаступление станет проверкой способности украинской армии перевооружать и восстанавливать батальоны. Ожидается, что Украина нанесет удар на юге, где местность варьируется от обширных полей до городов и сел.