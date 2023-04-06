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Україна "готова" до переговорів з рф щодо Криму в разі успіху контрнаступу, - Сибіга

6 квітня 2023 02:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Радник Президента Володимира Зеленського Андрій Сибіга
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Україна готова обговорити майбутнє Криму з рф, якщо ЗСУ досягнуть кордону окупованого півострова.

Про це заявив один з радників Президента Володимира Зеленського Андрій Сибіга виданню Financial Times.

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"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання...Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Криму) нашою армією",— заявив радник Президента України. 

Крім того слова Сибіги можуть заспокоїти західних чиновників, які "скептично ставляться до здатності України повернути півострів і побоюються, що будь-яка спроба зробити це військовим шляхом може підштовхнути президента рф до ескалації війни, можливо, із застосуванням ядерної зброї".

Крим Україна

Наразі Президент Зеленський виключив мирні переговори з рф, допоки російські війська не залишать всю територію України, включно з Кримом. 

Нагадаємо, новий український контрнаступ стане перевіркою здатності української армії переозброювати та відновлювати батальйони. Очікується, що Україна завдасть удару на півдні, де місцевість варіюється від розлогих полів до міст і сіл.

 

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