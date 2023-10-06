Украина конфискует 800 единиц российской техники: что входит в перечень
Кабмин одобрил предложение конфисковать имущество России и ее резидентов, которое находится в Украине. Речь идет о более 800 единицах движимого имущества.
Об этом сообщает Минэкономики.
Конфискация российского имущества
"Проведена значительная работа по верификации активов, которыми владеет государство-агрессор на территории Украины, уточнение имеющихся данных. Особое внимание мы уделили доказательной базе — Украина должна иметь безупречные юридические позиции на случай обращения агрессора в международные судебные органы", — подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, движимое имущество — вагоны, грузовики, специальная техника — будет работать на экономику Украины и усиливать обороноспособность государства на фронте.
Украина конфискует такое российское имущество:
- примерно 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн и др.;
- нефтеналивной танкер;
- более 300 грузовых и легковых автомобилей;
- автоцистерны;
- строительную технику;
- авиационные двигатели;
- семь самолетов МиГ-25 ВС РФ в нерабочем состоянии, которые пойдут на запчасти к украинским боевым самолетам.
"Согласно закону "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" принудительное изъятие в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации или возмещения", — добавили в Минэкономики.
Напомним, в Украине стартовала национализация энергетических предприятий, принадлежащих россиянам. Так, государство планирует конфисковать через суд "Центрэнерго".
Также мы писали, что Киевская городская прокуратура совместно с ГБР и Киевской таможней передали на нужды Сил обороны более 10 тонн незаконно ввезенных российских автозапчастей. Их обнаружили в рамках расследования деятельности российской компании, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину пыталась сотрудничать с украинским бизнесом (ч. 2 ст. 110-2 УК Украины).