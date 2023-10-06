Україна конфіскує 800 одиниць російської техніки: що входить в перелік

Літак МіГ-25. Фото: google.com

Кабмін схвалив пропозицію конфіскувати майно Росії та її резидентів, яке знаходиться в Україні. Йдеться про понад 800 одиниць рухомого майна.

Про це повідомляє Мінекономіки.

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Конфіскація російського майна

"Проведена значна робота з верифікації активів, якими володіє держава-агресор на території України, уточнення наявних даних. Особливу увагу ми приділили доказовій базі — Україна повинна мати бездоганні юридичні позиції на випадок звернення агресора до міжнародних судових органів", — наголосила перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, рухоме майно — вагони, вантажівки, спеціальна техніка — працюватиме на економіку України та буде посилювати обороноздатність держави на фронті.

Україна конфіскує таке російське майно:

приблизно 500 вагонів, піввагонів, платформ, цистерн тощо;

нафтоналивний танкер;

понад 300 вантажних та легкових автомобілів;

автоцистерни;

будівельну техніку;

авіаційні двигуни;

сім літаків МіГ-25 ЗС РФ в неробочому стані, які підуть на запчастини до українських бойових літаків.

"Згідно з законом "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" примусове вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації чи відшкодування", — додали в Мінекономіки.

Нагадаємо, в Україні стартувала націоналізація енергетичних підприємств, які належать росіянам. Так, держава планує конфіскувати через суд "Центренерго".

Також ми писали, що Київська міська прокуратура спільно із ДБР та Київською митницею передали на потреби Сил оборони понад 10 тонн незаконно ввезених російських автозапчастин. Їх виявили в межах розслідування діяльності російської компанії, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну намагалася співпрацювати з українським бізнесом (ч. 2 ст. 110-2 КК України).