Україна планує конфіскувати у росіян енергетичні активи: які компанії націоналізують

Працівник ДТЕК біля електроопори. Ілюстративне фото: ДТЕК

В Україні стартувала націоналізація енергетичних підприємств, які належать росіянам. Так, держава планує конфіскувати через суд "Центренерго".

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма в інтерв'ю Радіо Свобода.

Читайте також:

Що відомо про націоналізацію енергетичних активів

Як повідомив Ростислав Шурма, процедура конфіскації низки енергетичних активів у російських бенефіціарів вже почалась.

"Справа слухається у ВАКС. І я сподіваюся, що найближчі місяці буде ухвалене відповідне рішення", — зазначив він.

До компаній, які планують націоналізувати належить і "Центренерго". Вона є досить великою. До того ж Україна може відсудити ще близько п'яти регіональних енергорозподільчих компаній.

Нагадаємо, в Україні націоналізували активи російського сенатора на пів мільярда гривень.

Також ми писали, що Україна збирається націоналізувати майно Міноборони Білорусі.