Україна планує конфіскувати у росіян енергетичні активи: які компанії націоналізують
В Україні стартувала націоналізація енергетичних підприємств, які належать росіянам. Так, держава планує конфіскувати через суд "Центренерго".
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма в інтерв'ю Радіо Свобода.
Що відомо про націоналізацію енергетичних активів
Як повідомив Ростислав Шурма, процедура конфіскації низки енергетичних активів у російських бенефіціарів вже почалась.
"Справа слухається у ВАКС. І я сподіваюся, що найближчі місяці буде ухвалене відповідне рішення", — зазначив він.
До компаній, які планують націоналізувати належить і "Центренерго". Вона є досить великою. До того ж Україна може відсудити ще близько п'яти регіональних енергорозподільчих компаній.
Нагадаємо, в Україні націоналізували активи російського сенатора на пів мільярда гривень.
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