Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Україна планує конфіскувати у росіян енергетичні активи: які компанії націоналізують arrow

Україна планує конфіскувати у росіян енергетичні активи: які компанії націоналізують

3 вересня 2023 13:06
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Україна планує конфіскувати у росіян енергетичні активи: які компанії націоналізують
Працівник ДТЕК біля електроопори. Ілюстративне фото: ДТЕК
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

В Україні стартувала націоналізація енергетичних підприємств, які належать росіянам. Так, держава планує конфіскувати через суд "Центренерго".

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма в інтерв'ю Радіо Свобода.

Читайте також:

Що відомо про націоналізацію енергетичних активів

Як повідомив Ростислав Шурма, процедура конфіскації низки енергетичних активів у російських бенефіціарів вже почалась. 

"Справа слухається у ВАКС. І я сподіваюся, що найближчі місяці буде ухвалене відповідне рішення", — зазначив він.

До компаній, які планують націоналізувати належить і  "Центренерго". Вона є досить великою. До того ж Україна може відсудити ще близько п'яти регіональних енергорозподільчих компаній.

Нагадаємо, в Україні націоналізували активи російського сенатора на пів мільярда гривень.

Також ми писали, що Україна збирається націоналізувати майно Міноборони Білорусі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Кривавий слід росіян та формула миру Зеленського: про що говоритимуть в ООН. Інтерв'ю з Кислицею

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз