Украина имеет четкое видение того, как в Крыму будет возобновлена демократическая жизнь, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украины есть четкое видение того, как в Крыму будет восстановлена нормальная и демократическая жизнь, после того, как мы демонтируем тиранию РФ на полуострове.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время третьего саммита Крымской платформы.

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Возвращение Крыма

"Всюду, куда заходит Россия, устанавливается верховенство насилия. Мы же обеспечим верховенство права. Мы вернем настоящий смысл инфраструктуре Крыма. На протяжении всей истории Крыма его порты и дороги были связаны с Украиной и всем миром", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства заявил, что Россия привела к изоляции Крыма. По его словам, Украина вернет для полуострова весь мир, ведь только она способна вернуть современность.

Зеленский заявил, что благодаря современности, открытости, безопасности можно будет гарантировать высокое качество жизни в Крыму.

"И это будет достойная жизнь, которую поддерживает для Крыма каждый, кто поддерживает Украину", — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский открыл саммит Крымской платформы. Он заявил, что РФ может закрыть глаза на деоккупацию полуострова так же, как делала это при отступлении с других временно оккупированных территорий.

Также мы писали, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупации. Однако есть и те, кто этого боится.