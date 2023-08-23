Украина имеет четкое видение того, как в Крыму будет возобновлена демократическая жизнь, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украины есть четкое видение того, как в Крыму будет восстановлена нормальная и демократическая жизнь, после того, как мы демонтируем тиранию РФ на полуострове.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время третьего саммита Крымской платформы.
Возвращение Крыма
"Всюду, куда заходит Россия, устанавливается верховенство насилия. Мы же обеспечим верховенство права. Мы вернем настоящий смысл инфраструктуре Крыма. На протяжении всей истории Крыма его порты и дороги были связаны с Украиной и всем миром", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства заявил, что Россия привела к изоляции Крыма. По его словам, Украина вернет для полуострова весь мир, ведь только она способна вернуть современность.
Зеленский заявил, что благодаря современности, открытости, безопасности можно будет гарантировать высокое качество жизни в Крыму.
"И это будет достойная жизнь, которую поддерживает для Крыма каждый, кто поддерживает Украину", — добавил он.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский открыл саммит Крымской платформы. Он заявил, что РФ может закрыть глаза на деоккупацию полуострова так же, как делала это при отступлении с других временно оккупированных территорий.
Также мы писали, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупации. Однако есть и те, кто этого боится.