Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Украина имеет четкое видение того, как в Крыму будет возобновлена демократическая жизнь, — Зеленский arrow

Украина имеет четкое видение того, как в Крыму будет возобновлена демократическая жизнь, — Зеленский

23 августа 2023 18:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина имеет четкое видение того, как в Крыму будет возобновлена демократическая жизнь, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украины есть четкое видение того, как в Крыму будет восстановлена нормальная и демократическая жизнь, после того, как мы демонтируем тиранию РФ на полуострове.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время третьего саммита Крымской платформы.

Читайте также:

Возвращение Крыма

"Всюду, куда заходит Россия, устанавливается верховенство насилия. Мы же обеспечим верховенство права. Мы вернем настоящий смысл инфраструктуре Крыма. На протяжении всей истории Крыма его порты и дороги были связаны с Украиной и всем миром", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства заявил, что Россия привела к изоляции Крыма. По его словам, Украина вернет для полуострова весь мир, ведь только она способна вернуть современность.

Зеленский заявил, что благодаря современности, открытости, безопасности можно будет гарантировать высокое качество жизни в Крыму.

"И это будет достойная жизнь, которую поддерживает для Крыма каждый, кто поддерживает Украину", — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский открыл саммит Крымской платформы. Он заявил, что РФ может закрыть глаза на деоккупацию полуострова так же, как делала это при отступлении с других временно оккупированных территорий.

Также мы писали, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупации. Однако есть и те, кто этого боится.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз