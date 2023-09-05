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Украина национализировала авиадвигатели к самолетам "Руслан": детали

5 сентября 2023 18:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина национализировала авиадвигатели к самолетам "Руслан": детали
Авиационный двигатель к самолету АН "Руслан". Фото: Офис генпрокурора
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине национализировали активы Минобороны Республики Беларусь и группы компаний РФ. Государство взыскало через суд авиационные двигатели к самолетам АН "Руслан".

Об этом пишет Офис Генерального прокурора.

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"Высший антикоррупционный суд удовлетворил иски Министерства юстиции Украины к Министерству обороны РБ и группе компаний "Волга-Днепр" РФ. В доход государства взысканы принадлежащие им активы — авиационные двигатели к самолетам АН "Руслан"", — отметили в сообщении.

Финансировали войну РФ

Причиной для конфискации имущества стали материалы уголовного производства по "финансированию действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Авиационный двигатель к самолету АН "Руслан"
Авиационный двигатель к самолету АН "Руслан". Фото: Офис генпрокурора

Следователи выяснили, что на государственном предприятии находились авиационные двигатели к самолетам АН-124-100 "Руслан". Они находились в собственности Минобороны РБ и российской группы компаний "Волга-Днепр". Во время проведения обысков двигатели изъяли и наложили на них арест.

"В Высшем антикоррупционном суде прокуроры доказали, что российская группа компаний "Волга-Днепр" способствовала нанесению существенного ущерба национальной безопасности Украины путем финансирования и материально-технического обеспечения военной агрессии России против Украины", — добавили в сообщении.

Авиационный двигатель к самолету АН "Руслан"
Авиационный двигатель к самолету АН "Руслан". Фото: Офис генпрокурора

Также власти РФ привлекали самолеты АН "Руслан" к подготовке и проведению полномасштабной войны, начатой Россией на территории Украины.

Кроме того, этими самолетами была доставлена военная техника, грузы и товары двойного назначения из других стран на территорию России.

авиационные двигатели
Скриншот сообщения

Напомним, в Украине стартовала национализация энергетических предприятий, принадлежащих россиянам. Так, государство планирует конфисковать через суд "Центрэнерго".

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