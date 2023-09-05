Україна націоналізувала авіадвигуни до літаків "Руслан": деталі

Авіаційний двигун до літака АН "Руслан". Фото: Офіс генпрокурора

В Україні націоналізували активи Міноборони Республіки Білорусь та групи компаній РФ. Держава стягнула через суд авіаційні двигуни до літаків АН "Руслан".

Про це пише Офіс Генерального прокурора.

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Що вдалося вилучити

"Вищий антикорупційний суд задоволив позови Міністерства юстиції України до Міністерства оборони РБ та групи компаній "Волга-Дніпро" РФ. В дохід держави стягнуто належні їм активи — авіаційні двигуни до літаків АН "Руслан", — зазначили у повідомленні.

Фінансували війну РФ

Причиною для конфіскації майна стали матеріали кримінального провадження щодо "фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України".

Авіаційний двигун до літака АН "Руслан". Фото: Офіс генпрокурора

Слідчі з'ясували, що на державному підприємстві знаходилися авіаційні двигуни до літаків АН-124-100 "Руслан". Вони були у власності Міноборони РБ та російської групи компаній "Волга-Дніпро". Під час проведення обшуків двигуни вилучили та наклали на них арешт.

"У Вищому антикорупційному суді прокурори довели, що російська група компаній "Волга-Дніпро" сприяла завданню істотної шкоди національній безпеці України шляхом фінансування та матеріально-технічного забезпечення військової агресії рф проти України", — додали у повідомленні.

Авіаційний двигун до літака АН "Руслан". Фото: Офіс генпрокурора

Також влада РФ залучала літаки АН "Руслан" до підготовки та проведення повномасштабної війни, яку розпочала Росія на території України.

Крім того, цими літаками було доставлено військову техніку, вантажі та товари подвійного призначення з інших країн на територію Росії.

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Нагадаємо, в Україні стартувала націоналізація енергетичних підприємств, які належать росіянам. Так, держава планує конфіскувати через суд "Центренерго".