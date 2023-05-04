Украина ожидает четкого сигнала от НАТО, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что на саммите НАТО в Вильнюсе Киев надеется получить от союзников сигнал об обозримой перспективе вступления в Альянс.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с премьерами Нидерландов и Бельгии в Гааге.

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Зеленский отметил, что Украина хотела бы услышать от партнеров на саммите в Вильнюсе "нечто большее, чем об "открытых дверях" Альянса".

"Мы реалисты, мы понимаем, что не вступим в НАТО пока война продолжается. Но уже во время войны мы хотим услышать четкий сигнал о том, что мы будем у НАТО после войны", — отметил он.

Премьер Нидерландов Марк Рютте, комментируя вопрос об Украине и НАТО, напомнил фразу генсека Альянса о том, что Украина "принадлежит к евроатлантической семье" и "в один день будет в НАТО".

"Что касается Нидерландов, мы поддерживаем амбиции Украины относительно членства в НАТО. Мы сейчас работаем над тем, чтобы на саммите в Вильнюсе мы сделали шаг вперед и не вернулись к формулировкам, которые были на Бухарестском саммите или еще каких-то. Чтобы это был явный шаг. Именно это будет обсуждаться в следующие 4-6 недель", — добавил Рютте.

Напомним, накануне Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина может и должна стать 33-м членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.