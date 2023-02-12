Отключение света 12 февраля - Украина возвращается к графикам отключений

Украина возвращается к отключениям света, — ДТЭК
С началом рабочей недели украинцам стоит подготовиться к отключениям света. С началом рабочей недели потребление повысится и будут применены графики отключений.
Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.
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Отключение света в Украине
"Комбинация нескольких факторов позволяет сегодня, в конкретный день, не ограничивать потребление. Но завтра, когда будет рабочий день и потребление повысится, будут применяться графики отключений", — сказал он.
Где и сейчас отключают свет
Кроме того, по словам Сахарука, кроме балансовых отключений, то есть ограничений генерации, есть еще и сетевые ограничения, из-за которых в ряде областей могут и сейчас быть отключения.
"У нас остается много точек, сильно пострадавших в результате обстрелов и которые еще не отремонтированы полностью, например, Одесса, Киевщина, Харьковщина, Запорожье", — указал исполнительный директор ДТЭК.
Напомним, что российские оккупанты продолжают попытки нанести удары по украинской энергосистеме. Ночью воздушными силами ВСУ было сбито 5 беспилотников, атаковавших критическую инфраструктуру Украины барражирующими боеприпасами на юго-восточном направлении. Вероятны аварийные отключения света в некоторых областях.
Потребление остается значительным из-за понижения температуры, хотя и меньше, чем в будний день. По состоянию на сегодняшний день, благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад Укрэнерго и введению в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день, дефицита мощности нет.