В Укрэнерго рассказали о состоянии электросети: где могут применить аварийные отключения
Российские оккупанты продолжают попытки нанести удары по украинской энергосистеме. Ночью воздушными силами ВСУ было сбито 5 беспилотников, атаковавших критическую инфраструктуру Украины барражирующими боеприпасами на юго-восточном направлении. Вероятны аварийные отключения света в некоторых областях.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
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Потребление электроэнергии
Потребление остается значительным из-за понижения температуры, хотя и меньше, чем в будний день. По состоянию на сегодняшний день, благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад Укрэнерго и введению в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день, дефицита мощности нет.
Ограничения
По информации Укрэнерго, лимиты потребления на сегодняшние сутки не доводились. Но в случае увеличения потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и Киева, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения.
"Обращаем внимание, что снятие лимитов потребления касается только суток 12 февраля. С началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления, ограничения могут вернуться", — говорится в сообщении Укрэнерго.
Генерация
Продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и нападений дронов. Осуществляется импорт электроэнергии.
В Укрэнерго напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 14 ракетных атак врага и 17 волн атак БпЛА по энергообъектах. Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.
Кроме АЭС, остальные электростанции — это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где сейчас наибольший дефицит.
Ремонты
В Одесской области продолжаются ремонтные работы. Также продолжаются работы на всех других объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак дронов россиян
Напомним, недавно российские ракеты попали в объекты энергетической инфраструктуры.