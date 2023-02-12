В Укрэнерго рассказали о состоянии электросети: где могут применить аварийные отключения

Пока дефицита мощности нет

Российские оккупанты продолжают попытки нанести удары по украинской энергосистеме. Ночью воздушными силами ВСУ было сбито 5 беспилотников, атаковавших критическую инфраструктуру Украины барражирующими боеприпасами на юго-восточном направлении. Вероятны аварийные отключения света в некоторых областях.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Потребление электроэнергии

Потребление остается значительным из-за понижения температуры, хотя и меньше, чем в будний день. По состоянию на сегодняшний день, благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад Укрэнерго и введению в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день, дефицита мощности нет.

Ограничения

По информации Укрэнерго, лимиты потребления на сегодняшние сутки не доводились. Но в случае увеличения потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и Киева, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения.

"Обращаем внимание, что снятие лимитов потребления касается только суток 12 февраля. С началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления, ограничения могут вернуться", — говорится в сообщении Укрэнерго.

Генерация

Продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и нападений дронов. Осуществляется импорт электроэнергии.

В Укрэнерго напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 14 ракетных атак врага и 17 волн атак БпЛА по энергообъектах. Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Кроме АЭС, остальные электростанции — это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где сейчас наибольший дефицит.

Ремонты

В Одесской области продолжаются ремонтные работы. Также продолжаются работы на всех других объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак дронов россиян

Напомним, недавно российские ракеты попали в объекты энергетической инфраструктуры.