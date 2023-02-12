Відключення світла 12 лютого – Україна повертається до графіків відключень

Україна повертається до відключення світла, — ДТЕК
З початком робочого тижня українцям варто підготуватися до відключень світла. З початком робочого тижня споживання підвищиться та будуть застосовані графіки відключень.
Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.
-
Одеса вдень та вночі — прекрасна: місто очима фотографа Новини.LIVE
-
Яке свято відзначають 13 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
-
Подоляк назвав три ключові рішення, щоб світ повернувся до стабільності
-
"Так було у КНДР та Південній Кореї": Томас Бах про заклик України ігнорувати росіян на Олімпіаді-24
-
Швейцарський банк заблокував російські активи на 19 млрд доларів: деталі
-
Помста США? У Китаї помітили невпізнаний летючий об'єкт
-
Проєкту "Дунайя" на Одещині бути: поки на час війни він на паузі, — Фазіль Аскеров
-
У Туреччині заарештували 113 забудовників після землетрусу
-
Гороскоп на 13 лютого: Скорпіонам — не проявляти злість, Рибам — звільнити думки
-
Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз
Відключення світла в Україні
"Комбінація кількох факторів дозволяє сьогодні, у конкретний день, не обмежувати споживання. Але завтра, коли буде робочий день і споживання підвищиться, застосовуватимуться графіки відключень", — сказав він.
Де і зараз відключають світло
Крім того, за словами Сахарука, окрім балансових відключень, тобто обмежень генерації, є ще й мережеві обмеження, через які у низці областей можуть і зараз бути відключення.
"У нас залишається багато точок, які сильно постраждали в результаті обстрілів і які ще не відремонтовані повністю, наприклад, Одеса, Київщина, Харківщина, Запоріжжя", — зазначив виконавчий директор ДТЕК.
Нагадаємо, що російські окупанти продовжують спроби завдати ударів по українській енергосистемі. Вночі повітряними силами ЗСУ було збито 5 безпілотників, що атакували критичну інфраструктуру України баражуючими боєприпасами на південно-східному напрямку. Ймовірні аварійні відключення світла в деяких областях.
Споживання залишається значним через зниження температури, хоча й меншим, ніж у будній день. Станом на сьогодні, завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад Укренерго та введенню в роботу двох блоків АЕС, а також зниженню споживання у вихідний день, дефіциту потужності немає.