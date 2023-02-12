Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Україна повертається до відключення світла, — ДТЕК arrow

Україна повертається до відключення світла, — ДТЕК

12 лютого 2023 19:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Відключення світла 12 лютого – Україна повертається до графіків відключень
Відключення світла в Україні
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З початком робочого тижня українцям варто підготуватися до відключень світла. З початком робочого тижня споживання підвищиться та будуть застосовані графіки відключень.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Відключення світла в Україні

"Комбінація кількох факторів дозволяє сьогодні, у конкретний день, не обмежувати споживання. Але завтра, коли буде робочий день і споживання підвищиться, застосовуватимуться графіки відключень", — сказав він.

Де і зараз відключають світло

Крім того, за словами Сахарука, окрім балансових відключень, тобто обмежень генерації, є ще й мережеві обмеження, через які у низці областей можуть і зараз бути відключення.

"У нас залишається багато точок, які сильно постраждали в результаті обстрілів і які ще не відремонтовані повністю, наприклад, Одеса, Київщина, Харківщина, Запоріжжя", — зазначив виконавчий директор ДТЕК.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують спроби завдати ударів по українській енергосистемі. Вночі повітряними силами ЗСУ було збито 5 безпілотників, що атакували критичну інфраструктуру України баражуючими боєприпасами на південно-східному напрямку. Ймовірні аварійні відключення світла в деяких областях.

Споживання залишається значним через зниження температури, хоча й меншим, ніж у будній день. Станом на сьогодні, завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад Укренерго та введенню в роботу двох блоків АЕС, а також зниженню споживання у вихідний день, дефіциту потужності немає.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

19:04 На Херсонщині окупанти погрожують пенсіонерам припинити виплати без наявності паспорта рф

Ексклюзив

19:00 Одеса вдень та вночі — прекрасна: місто очима фотографа Новини.LIVE

19:00 Яке свято відзначають 13 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

18:48 Подоляк назвав три ключові рішення, щоб світ повернувся до стабільності

18:38 "Так було у КНДР та Південній Кореї": Томас Бах про заклик України ігнорувати росіян на Олімпіаді-24

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:32 Швейцарський банк заблокував російські активи на 19 млрд доларів: деталі

18:17 Помста США? У Китаї помітили невпізнаний летючий об'єкт

Новина з відео

18:15 Проєкту "Дунайя" на Одещині бути: поки на час війни він на паузі, — Фазіль Аскеров

18:07 У Туреччині заарештували 113 забудовників після землетрусу

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 13 лютого: Скорпіонам — не проявляти злість, Рибам — звільнити думки

Новина з відео

18:15 Проєкту "Дунайя" на Одещині бути: поки на час війни він на паузі, — Фазіль Аскеров

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 13 лютого: Скорпіонам — не проявляти злість, Рибам — звільнити думки

Новина з відео

17:37 Ситуація на ЗАЕС погіршується і стає небезпечною, — Міненерго

Новина з відео

14:50 Виборів цього року не буде: для цього немає умов, — одеський політконсультант Владислав Станков

Новина з відео

13:00 Війна диктує нові акценти у виставах, — Юлія Пивоварова про Одеський український театр після російського вторгнення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:43 Шикарний гол "Уніона" у ворота "РБ Лейпциг" злякав "Баварію": Берлін іде за чемпіонством

Новина з відео

10:52 У Раді готують поправку, яка дозволить призначати міністром оборони військового

Новина з відео

09:00 Перша поразка Вихриста на професійному ринзі: як програв українець

Новина з відео

06:30 "Марсель" переміг "Клермон": як зіграв Малиновський

Новина з відео

23:00 Мадридський "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу: як зіграв Лунін

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

Актуальне по темі

None 12 Лютий 19:05

На Херсонщині окупанти погрожують пенсіонерам припинити виплати без наявності паспорта рф

None 12 Лютий 18:28

Одеса вдень та вночі — прекрасна: місто очима фотографа Новини.LIVE

None 12 Лютий 10:48

Яке свято відзначають 13 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

None 12 Лютий 18:48

Подоляк назвав три ключові рішення, щоб світ повернувся до стабільності

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB