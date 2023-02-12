Відключення світла 12 лютого – Україна повертається до графіків відключень

Відключення світла в Україні

З початком робочого тижня українцям варто підготуватися до відключень світла. З початком робочого тижня споживання підвищиться та будуть застосовані графіки відключень.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

Відключення світла в Україні

"Комбінація кількох факторів дозволяє сьогодні, у конкретний день, не обмежувати споживання. Але завтра, коли буде робочий день і споживання підвищиться, застосовуватимуться графіки відключень", — сказав він.

Де і зараз відключають світло

Крім того, за словами Сахарука, окрім балансових відключень, тобто обмежень генерації, є ще й мережеві обмеження, через які у низці областей можуть і зараз бути відключення.

"У нас залишається багато точок, які сильно постраждали в результаті обстрілів і які ще не відремонтовані повністю, наприклад, Одеса, Київщина, Харківщина, Запоріжжя", — зазначив виконавчий директор ДТЕК.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують спроби завдати ударів по українській енергосистемі. Вночі повітряними силами ЗСУ було збито 5 безпілотників, що атакували критичну інфраструктуру України баражуючими боєприпасами на південно-східному напрямку. Ймовірні аварійні відключення світла в деяких областях.

Споживання залишається значним через зниження температури, хоча й меншим, ніж у будній день. Станом на сьогодні, завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад Укренерго та введенню в роботу двох блоків АЕС, а також зниженню споживання у вихідний день, дефіциту потужності немає.