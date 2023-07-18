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Украина попытается восстановить уничтоженную Каховскую ГЭС, — Шмыгаль

18 июля 2023 17:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина попытается восстановить уничтоженную Каховскую ГЭС, — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина попытается отремонтировать Каховскую гидроэлектростанцию, которую подорвали российские захватчики. Правительство утвердило экспериментальный проект.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Сегодня правительство утверждает постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, которую подорвали россияне. Проект рассчитан на два года. На первом этапе спроектируем все инженерные конструкции, подготовим необходимую базу для восстановления", — рассказал Шмыгаль.

По его словам, второй этап начнется после освобождения территории, где расположена ГЭС. Он предусматривает строительные работы.

"Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное "Укргидроэнерго". Решение о подготовке к восстановлению принято после консультаций с экспертами и специалистами", — сообщил премьер.

Он добавил, что восстановление Каховской ГЭС увеличит экономический потенциал Украины в аграрной и энергетической сферах.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российских оккупантов. Правоохранителям удалось узнать, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа захватчиков.

Добавим, украинские военные сняли с помощью БпАК "Аист-100", как выглядит сейчас Каховское водохранилище в районе Васильевки Запорожской области. После подрыва ГЭС оккупантами водохранилище почти полностью обмелело.

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