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Україна спробує відбудувати знищену Каховську ГЕС, — Шмигаль

18 липня 2023 17:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна спробує відбудувати знищену Каховську ГЕС, — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна спробує відремонтувати Каховську гідроелектростанцію, яку підірвали російські загарбники. Уряд затвердив експериментальний проєкт.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Відбудова Каховської ГЕС

"Сьогодні уряд затверджує постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення", — розповів Шмигаль.

За його словами, другий етап розпочнеться після звільнення території, де розташована ГЕС. Він передбачає будівельні роботи.

"Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне "Укргідроенерго". Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами", — повідомив прем'єр.

Він додав, що відбудова Каховської ГЕС збільшить економічний потенціал України в аграрній та в енергетичній сферах.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських окупантів. Правоохоронцям вдалося дізнатися, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група загарбників.

Додамо, українські військові зняли за допомогою БпАК "Лелека-100", який вигляд зараз має Каховське водосховище в районі Василівки Запорізької області. Після підриву ГЕС окупантами водосховище майже повністю обміліло. 

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