Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз" еще на год

Благодаря ей украинским перевозчикам не нужно получать разрешения на перевозку в европейских странах.

Украина и Европейский Союз еще на год продлили соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом — "транспортный безвиз". Теперь документ будет действовать до 30 июня 2024 года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Что известно

"За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%", — отметил он.

По убеждению вице-премьера, такие проекты не только помогают поддержать украинскую экономику и находить логистические решения для экспортеров, но и приближают нас к главной внешнеполитической цели — обретению Украиной членства в ЕС.

Кубраков уточнил, что вместе с европейскими партнерами Украина уже развивает необходимую логистическую инфраструктуру на границе. В частности, с начала полномасштабного вторжения открыты два новых пункта пропуска на границе с Румынией, а также пункт контроля на временной инфраструктуре для пропуска пустых грузовых автомобилей на границе с Польшей.

Кроме того, удалось расширить пропускную способность пункта "Краковец — Корчова" и упорядочили работу пункта "Ягодин — Дорогуск" на границе с Польшей.

Напомним, Украина подписала соглашение с Европейским Союзом об участии в программе "Единый рынок". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время совместных консультаций в Киеве 2 февраля подписали соответствующее соглашение.

Фото: Александр Кубраков/ Facebook