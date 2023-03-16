Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз" еще на год
Украина и Европейский Союз еще на год продлили соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом — "транспортный безвиз". Теперь документ будет действовать до 30 июня 2024 года.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
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Что известно
"За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%", — отметил он.
По убеждению вице-премьера, такие проекты не только помогают поддержать украинскую экономику и находить логистические решения для экспортеров, но и приближают нас к главной внешнеполитической цели — обретению Украиной членства в ЕС.
Кубраков уточнил, что вместе с европейскими партнерами Украина уже развивает необходимую логистическую инфраструктуру на границе. В частности, с начала полномасштабного вторжения открыты два новых пункта пропуска на границе с Румынией, а также пункт контроля на временной инфраструктуре для пропуска пустых грузовых автомобилей на границе с Польшей.
Кроме того, удалось расширить пропускную способность пункта "Краковец — Корчова" и упорядочили работу пункта "Ягодин — Дорогуск" на границе с Польшей.
Напомним, Украина подписала соглашение с Европейским Союзом об участии в программе "Единый рынок". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время совместных консультаций в Киеве 2 февраля подписали соответствующее соглашение.
Фото: Александр Кубраков/ Facebook