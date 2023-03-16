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Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз" ще на рік

16 березня 2023 17:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Завдяки їй українським перевізникам не потрібно отримувати дозволи на перевезення в європейських країнах
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна та Європейський Союз ще на рік продовжили угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом — "транспортний безвіз". Відтепер документ діятиме до 30 червня 2024 року.

Про це повідомив  віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков

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Що відомо

"За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%", — зазначив він.

На переконання віцепрем'єра, такі проєкти не тільки допомагають підтримати українську економіку та знаходити логістичні рішення для експортерів, а й наближають нас до головної зовнішньополітичної мети — набуття Україною членства в ЄС.

Олександр Кубраков

Кубраков уточнив, що разом з європейськими партнерами Україна вже розбудовує необхідну логістичну інфраструктуру на кордоні. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення відкрито два нових пункти пропуску на кордоні Румунією, а також пункт контролю на тимчасовій інфраструктурі для пропуску порожніх вантажних автомобілів на кордоні з Польщею.

Крім цього, вдалося розширити пропускну спроможність пункту "Краківець — Корчова" та впорядкували роботу пункту "Ягодин — Дорогуськ" на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, Україна підписала угоду з Європейським Союзом про участь у програмі "Єдиний ринок". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільних консультацій в Києві 2 лютого підписали відповідну угоду. 

Фото: Олександр Кубраков/ Facebook

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