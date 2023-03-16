Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз" ще на рік

Завдяки їй українським перевізникам не потрібно отримувати дозволи на перевезення в європейських країнах

Україна та Європейський Союз ще на рік продовжили угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом — "транспортний безвіз". Відтепер документ діятиме до 30 червня 2024 року.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Що відомо

"За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%", — зазначив він.

На переконання віцепрем'єра, такі проєкти не тільки допомагають підтримати українську економіку та знаходити логістичні рішення для експортерів, а й наближають нас до головної зовнішньополітичної мети — набуття Україною членства в ЄС.

Кубраков уточнив, що разом з європейськими партнерами Україна вже розбудовує необхідну логістичну інфраструктуру на кордоні. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення відкрито два нових пункти пропуску на кордоні Румунією, а також пункт контролю на тимчасовій інфраструктурі для пропуску порожніх вантажних автомобілів на кордоні з Польщею.

Крім цього, вдалося розширити пропускну спроможність пункту "Краківець — Корчова" та впорядкували роботу пункту "Ягодин — Дорогуськ" на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, Україна підписала угоду з Європейським Союзом про участь у програмі "Єдиний ринок". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільних консультацій в Києві 2 лютого підписали відповідну угоду.

Фото: Олександр Кубраков/ Facebook