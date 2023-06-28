День Конституции Украины 28 июня 2023 года: история праздника и интересные факты

Майдан Незалежности в Киеве. Фото: google.com

Сегодня, 28 июня, Украина отмечает 27-ю годовщину принятия Конституции, являющеюся ядром государства и хребтом нашей нации. Все остальные законы страны обычно опираются именно на Основной закон.

Подробнее об этом дне читайте в статье Новини.LIVE.

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Что предусматривает Конституция Украины

В Конституции утверждается, что Украина — правовое государство, основанное на принципах уважения личности, неприкосновенности его прав и свобод, верховенства права и соблюдения закона. Она также запрещает любую форму дискриминации.

Конституция закрепляет суверенитет нашего государства над его территорией, которая неприкосновенна. Защита этого суверенитета и территориальной целостности – основная миссия государства и важное дело всего украинского народа. Украинцы уже около десяти лет демонстрируют эффективность этой нормы Конституции, защищая Украину от российской агрессии.

История праздника

Современная Конституция Украины — не первый сборник законов, ведь до обретения нашим государством независимости в 1991 году было принято несколько конституций. Так, первым сведением законов является Конституция Филиппа Орлика в 1710 году, а через несколько столетий — в 1918 году была принята Конституция УНР Центральным Советом.

Несмотря на то, что Украина обрела независимость в 1991 году, еще пять лет в государстве действовал закон образца Советского Союза. Таким образом, наше государство стало последним из бывших республик СССР, которое приняло новую конституцию.

Принятие новой Конституции состоялось 28 июня 1996 года во время пятой сессии Верховной Рады Украины II созыва. В этот день депутаты работали без перерыва в течение 23 часов и просидели над документом до самого утра 28 июня. После голосования, с 315 голосами "за", Конституция Украины была принята и в тот же день вступила в силу.

В память об этом выдающемся для нашей страны дне ежегодно украинцы празднуют День Конституции 28 июня.

Интересные факты о Конституции Украины

Любопытно, что слово "конституция" имеет несколько значений. Одним из них есть строение организма. И действительно, Основной закон точно описывает строение и организацию нашего государства.

В XVIII веке этот документ устанавливал принципы демократической парламентской республики с ограниченной ролью гетьмана. Подобные положения по защите прав простого населения можно найти и в "Уставе Владимира Всеволодовича" начала XII века, который являлся дополнением к "Русской Правде". Это свидетельствует о том, что защита прав граждан занимает значительную часть в украинском законодательстве, включая современную Конституцию Украины.

Кроме того, именно из Украины в Европу пришел принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, введенный в "Пактах и конституциях законов и вольностей Войска Запорожского..." 1710 года.

Документы, ставшие составляющими фундамента Конституции Украины. Фото: uinp.gov.ua

Несмотря на то, что Конституция Украины — основной нерушимый закон, в нее также можно вносить изменения. Для этого необходима поддержка 300 голосов в Верховной Раде. Мы уже трижды вносили существенные изменения в распределение властных функций между Верховной Радой и Президентом, а после Революции Достоинства также закрепили стратегический курс на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Унесенные изменения в Конституцию при разных президентах. Фото: media.slovoidilo.ua

Напомним, что День Конституции традиционно отмечаем 28 июня. Но выходным днем он не будет. Все из-за войны в Украине. Об этом говорится в Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". С текстом документа можно ознакомиться на сайте Верховной Рады Украины.