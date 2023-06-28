День Конституції України 28 червня 2023 року: історія свята та цікаві факти

Майдан Незалежності в Києві. Фото: google.com

Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає 27-му річницю прийняття Конституції, що є ядром держави та хребтом нашої нації. Всі інші закони країни зазвичай спираються саме на Основний закон.

Детальніше про цей день читайте в статті Новини.LIVE.

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Що передбачає Конституція України

У Конституції стверджується, що Україна — правова держава, заснована на принципах поваги до особи, недоторканності її прав і свобод, верховенства права та дотримання закону. Вона також забороняє будь-яку форму дискримінації.

Конституція закріплює суверенітет нашої держави над її територією, яка є недоторканною. Захист цього суверенітету і територіальної цілісності є основною місією держави й важливою справою всього українського народу. Українці вже майже десять років демонструють ефективність цієї норми Конституції, захищаючи Україну від російської агресії.

Історія свята

Сучасна Конституція України — не перша збірка законів, адже до здобуття нашою державою незалежності 1991 року, було ухвалено кілька конституцій. Так, першим зведенням законів є Конституція Пилипа Орлика 1710 року, а через кілька століть — 1918 року була ухвалена Конституція УНР Центральною Радою.

Попри те, що Україна здобула незалежність 1991 року, ще п'ять років у державі діяв закон зразка Радянського Союзу. Таким чином наша держава стала останньою з колишніх республік СРСР, яка ухвалила нову конституцію.

Ухвалення нової Конституції відбулося 28 червня 1996 року під час п'ятої сесії Верховної Ради України II скликання. В цей день депутати працювали без перерви упродовж 23 годин і просиділи над документом до самого ранку 28 червня. Після голосування, з 315 голосами "за", Конституція України була прийнята й того ж дня набула чинності.

На згадку про цей визначний для нашої країни день щорічно українці святкують День Конституції 28 червня.

Цікаві факти про Конституцію України

Цікаво, що слово "конституція" має кілька значень. Одним із них є будова організму. І справді, Основний закон найточніше описує будову та організацію нашої держави.

У XVIII столітті цей документ встановлював принципи демократичної парламентської республіки з обмеженою роллю гетьмана. Подібні положення щодо захисту прав простого населення можна знайти і в "Уставі Володимира Всеволодовича" початку XII століття, який був доповненням до "Руської Правди". Це свідчить про те, що захист прав громадян займає значну частку в українському законодавстві, включаючи сучасну Конституцію України.

Крім того, саме з України в Європу прийшов принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, який був запроваджений у "Пактах та конституціях законів і вольностей Війська Запорозького..." 1710 року.

Документи, що стали складовими фундаменту Конституції України. Фото: uinp.gov.ua

Попри те, що Конституція України — основний закон, що є непорушним, до неї також можна вносити зміни. Для цього потрібна підтримка 300 голосів у Верховній Раді. Ми вже тричі вносили суттєві зміни до розподілу владних функцій між Верховною Радою та Президентом, а після Революції Гідності також закріпили стратегічний курс на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО.

Внесені зміни в Конституцію за різних президентів. Фото: media.slovoidilo.ua

Нагадаємо, що День Конституції України традиційно відзначаємо 28 червня. Але вихідним днем він не буде. Все через війну в Україні. Про це йдеться у Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". З текстом документа можна ознайомитись на сайті Верховної Ради України.