Украина впервые получила ядерное топливо от США, — Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: фейсбук-страница министра

Украина впервые получила от Соединенных Штатов Америки партию ядерного топлива. Это указывает на завершение монополии РФ в данной сфере рынка.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

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Отказ от российского

Он отметил, что "Энергоатом" получил топливо из США для реакторов типа ВВЭР-440. Оно было изготовлено вместе с украинскими специалистами.

"Дальше будем работать, чтобы вообще заменить РФ в этом сегменте. Есть уже договоренности с определенными странами", — подчеркнул министр.

Стоит добавить, что топливо Westinghouse Electric Company Украина должна была ждать до 2025 года, однако из-за полномасштабного вторжения это стало возможным сейчас. Поэтому компания "Энергоатом" стала первой в мире, которая смогла заменить российское топливо на советских реакторах ВВЭР-1000.

Ситуация с топливом РФ

Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился со своими однопартийцами и сторонниками. Во время закрытой встречи он заявил о крупном плане развития страны, имеющем 15 пунктов, среди них замена российского топлива на французкое.

Напомним, в Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Если обстрелов не будет, то у всех украинцев будет свет.