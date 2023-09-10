Украина впервые получила ядерное топливо от США, — Галущенко
Украина впервые получила от Соединенных Штатов Америки партию ядерного топлива. Это указывает на завершение монополии РФ в данной сфере рынка.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.
Отказ от российского
Он отметил, что "Энергоатом" получил топливо из США для реакторов типа ВВЭР-440. Оно было изготовлено вместе с украинскими специалистами.
"Дальше будем работать, чтобы вообще заменить РФ в этом сегменте. Есть уже договоренности с определенными странами", — подчеркнул министр.
Стоит добавить, что топливо Westinghouse Electric Company Украина должна была ждать до 2025 года, однако из-за полномасштабного вторжения это стало возможным сейчас. Поэтому компания "Энергоатом" стала первой в мире, которая смогла заменить российское топливо на советских реакторах ВВЭР-1000.
Ситуация с топливом РФ
Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился со своими однопартийцами и сторонниками. Во время закрытой встречи он заявил о крупном плане развития страны, имеющем 15 пунктов, среди них замена российского топлива на французкое.
Напомним, в Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Если обстрелов не будет, то у всех украинцев будет свет.