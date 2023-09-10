Україна вперше отримала ядерне паливо від США, — Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: фейсбук-сторінка міністра

Україна вперше отримала від Сполучених Штатів Америки партію ядерного палива. Це показує завершення монополії РФ у цій сфері ринку.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в етері телемарафону.

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Він зауважив, що "Енергоатом" отримав паливо з США для реакторів типу ВВЕР-440. Його було виготовлено разом з українськими фахівцями.

"Далі будемо працювати, щоб взагалі замінити РФ у цьому сегменті. Є вже домовленості з певними країнами", — наголосив міністр.

Варто додати, що паливо Westinghouse Electric Company Україна повинна була чекати до 2025 року, проте через повномасштабне вторгнення це стало можливим зараз. Тому компанія "Енергоатом" стала першою у світі, яка змогла замінити російське паливо на радянських реакторах ВВЕР-1000.

Ситуація з паливом РФ

Зазначимо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся зі своїми однопартійцями та прихильниками. Під час закритої зустрічі він заявив про великий план розвитку країни, який має 15 пунктів, серед них заміна російського палива на французьке.

Нагадаємо, в Україні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та ймовірних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. Якщо обстрілів не буде, то всі українці матимуть світло.