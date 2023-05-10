Украина уже готовится к новому отопительному сезону, — председатель НКРЭКУ

Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский. Фото: НКРЭКП

Несмотря на то что отопительный сезон только недавно закончился, Украина уже сейчас серьезно готовится к новому отопительному сезону. Это связано с тем, что Украине не удалось восстановить многие объекты, поврежденные российскими обстрелами.

Об этом рассказал Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский в эфире телемарафона.

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"За последний месяц не удалось восстановить очень много объектов, ведь не хватает материальных ресурсов. Чтобы полностью подготовиться уже разработан план мероприятий. И фактически следующие 4,5-5 месяцев должна быть обеспечена очень слаженная работа всех звеньев энергетической отрасли для преодоления тех разрушений, которые были нанесены Украине агрессором", — отметил Константин Ущаповский.

Напомним, в Украине летом могут повысить тарифы на электроэнергию, однако окончательного вердикта по новым ценам еще нет. Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала экономически обоснованную стоимость электричества для потребителей.