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Украина уже готовится к новому отопительному сезону, — председатель НКРЭКУ

10 мая 2023 15:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина уже готовится к новому отопительному сезону, — председатель НКРЭКУ
Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский. Фото: НКРЭКП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Несмотря на то что отопительный сезон только недавно закончился, Украина уже сейчас серьезно готовится к новому отопительному сезону. Это связано с тем, что Украине не удалось восстановить многие объекты, поврежденные российскими обстрелами.

Об этом рассказал Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский в эфире телемарафона.

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"За последний месяц не удалось восстановить очень много объектов, ведь не хватает материальных ресурсов. Чтобы полностью подготовиться уже разработан план мероприятий. И фактически следующие 4,5-5 месяцев должна быть обеспечена очень слаженная работа всех звеньев энергетической отрасли для преодоления тех разрушений, которые были нанесены Украине агрессором", — отметил Константин Ущаповский.

Напомним, в Украине летом могут повысить тарифы на электроэнергию, однако окончательного вердикта по новым ценам еще нет. Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала экономически обоснованную стоимость электричества для потребителей.

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