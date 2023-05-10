Україна вже готується до нового опалювального сезону, — голова НКРЕКП

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський. Фото: НКРЕКП

Попри те, що опалювальний сезон тільки недавно закінчився, Україна вже зараз серйозно готується до нового опалювального сезону. Це пов'язано з тим, що Україні не вдалося відновити багато об'єктів, пошкоджених російськими обстрілами.

Про це розповів Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський в ефірі телемарафону.

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"За останній місяць не вдалося відновити дуже багато об’єктів, адже не вистачає матеріальних ресурсів. Щоб повністю підготуватися вже розроблено план заходів. І фактично наступні 4,5-5 місяців повинно бути забезпечено дуже злагоджену роботу усіх ланок енергетичної галузі для подолання тих руйнувань, які були завдані Україні агресором", — зазначив Костянтин Ущаповський.

Нагадаємо, в Україні влітку можуть підвищити тарифи на електроенергію, проте остаточного вердикту щодо нових цін ще немає. Водночас Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила економічно обґрунтовану вартість електрики для споживачів.