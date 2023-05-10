Україна вже готується до нового опалювального сезону, — голова НКРЕКП
Попри те, що опалювальний сезон тільки недавно закінчився, Україна вже зараз серйозно готується до нового опалювального сезону. Це пов'язано з тим, що Україні не вдалося відновити багато об'єктів, пошкоджених російськими обстрілами.
Про це розповів Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський в ефірі телемарафону.
Чому Україна так рано готується до нового опалювального сезону
"За останній місяць не вдалося відновити дуже багато об’єктів, адже не вистачає матеріальних ресурсів. Щоб повністю підготуватися вже розроблено план заходів. І фактично наступні 4,5-5 місяців повинно бути забезпечено дуже злагоджену роботу усіх ланок енергетичної галузі для подолання тих руйнувань, які були завдані Україні агресором", — зазначив Костянтин Ущаповський.
Нагадаємо, в Україні влітку можуть підвищити тарифи на електроенергію, проте остаточного вердикту щодо нових цін ще немає. Водночас Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила економічно обґрунтовану вартість електрики для споживачів.