Украина всегда возвращается — Зеленский поздравил жителей Херсона с годовщиной освобождения города

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины обратился к жителям Херсона в связи с первой годовщиной освобождения города от российских оккупантов. По словам гаранта, Херсон стал городом людей, которые не подчинились вражеской силе.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

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Обращение Зеленского к херсонцам

По словам Зеленского, сегодня Украина отмечает важный исторический момент: первую годовщину освобождения Херсона, который стал символом героизма и надежды. Этот город показал всему миру силу сопротивления своих жителей, не поддающихся вражеской агрессии.

"В Херсоне вновь развеваются сине-желтые флаги, напоминая о единстве и непоколебимости Украины от северных границ до моря. Несмотря на долгие месяцы изоляции и отсутствия информации, вера в Украину ни у кого не угасла. Благодаря усилиям многих людей, которые спасали и помогали, мы смогли добиться успеха", — сказал Президент Украины.

Также Зеленский указал, что освобождение Херсона — это не просто событие, это эмоциональный момент для каждого украинца, осознавая, что наша страна не забывает о занятых врагом городах и деревнях.

"Эта годовщина также напоминает нам об операции по освобождению правого берега Днепра, в ходе которой наши воины освободили значительную часть Херсонской области. Этот успех добавил уверенности в защиту Николаева, Одессы и других южных городов и сел Украины, а также укрепил позиции страны в борьбе за Черное море", — добавил он.

В то же время Президент Украины указал, что жители Крыма, наблюдая за радостью херсонцев и встречая наших воинов, тоже почувствовали приближение свободы и надежду на будущее, где они будут ближе к Украине.

Напомним, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов поздравил жителей Херсона с первой годовщиной освобождения города от российских оккупантов. По его словам, Херсон стал символом мужества.