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Україна завжди повертається — Зеленський привітав жителів Херсона з річницею визволення міста

11 листопада 2023 11:46
оновлено: 11:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна завжди повертається — Зеленський привітав жителів Херсона з річницею визволення міста
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України звернувся до жителів Херсона з нагоди перших роковин звільнення міста від російських окупантів. За словами гаранта, Херсон став містом людей, які не підкорилися ворожій силі.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

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Звернення Зеленського до херсонців

За словами Зеленського, сьогодні Україна відзначає важливий історичний момент: перші роковини звільнення Херсона, який став символом героїзму та надії. Це місто показало всьому світу силу опору своїх жителів, які не піддаються ворожій агресії.

"У Херсоні знову майорять синьо-жовті прапори, нагадуючи про єдність та непохитність України від північних кордонів до моря. Попри довгі місяці ізоляції та відсутності інформації, віра в Україну ні в кого не згасла. Завдяки зусиллям багатьох людей, які рятували та допомагали, ми змогли досягти успіху", — сказав Президент України.

Також Зеленський зазначив, що звільнення Херсона — це не просто подія, це емоційний момент для кожного українця, усвідомлюючи, що наша країна не забуває про зайняті ворогом міста та села.

"Ця річниця також нагадує нам про операцію зі звільнення правого берега Дніпра, в ході якої наші воїни звільнили значну частину Херсонської області. Цей успіх додав впевненості у захист Миколаєва, Одеси та інших південних міст та сіл України, а також зміцнив позиції країни у боротьбі за Чорне море", — додав він.

Водночас Президент України зазначив, що жителі Криму, спостерігаючи за радістю херсонців та зустрічаючи наших воїнів, теж відчули наближення свободи та надію на майбутнє, де вони будуть ближчими до України.

Нагадаємо, що голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов привітав жителів Херсона з першими роковинами визволення міста від російських окупантів. За його словами, Херсон став символом мужності.

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