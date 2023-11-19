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Украинец выиграл суд против Новой почты и получил десятки тысяч гривен

19 ноября 2023 07:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинец выиграл суд против Новой почты и получил десятки тысяч гривен
Отделение Новой почты. Фото: poglyad.tv
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Николаевской области Первомайский горрайонный суд принял решение в пользу украинца в иске против компании "Новая почта". Теперь компания должна заплатить мужчине более 30 тыс. грн. компенсации.

Об этом говорится в материалах дела, пишет Oboz.ua.

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Известно, что мужчина припарковался у отделения "Новой почты" в Первомайске Николаевской области. Пока он находился в отделении, на его автомобиль упал незакрепленный габаритный ящик формата Flat box 150x180.

Из-за этого автомобиль получил повреждения, в частности — левое заднее крыло и бампер. Цена ремонта таких повреждений составила 12 742 грн.

Кроме того, суд признал, что владелец автомобиля испытал душевные страдания, потому что волновался и потратил силы и время на поиски места оценочной деятельности и адвоката, а в дальнейшем ему придется еще искать мастеров для ремонта транспортного средства. Истец оценил причиненный моральный ущерб в 5 тыс. грн.

Компания "Новая почта" просила мужчину отозвать иск, но платить не собиралась.

Но судья, рассмотрев доводы пострадавшего, занял его сторону. Теперь Новая почта должна оплатить истцу:

  • возмещение материального ущерба — 12 742,95 грн;
  • возмещение морального вреда — 5 тыс. грн;
  • расходов по уплате судебного сбора и на услуги субъекта оценочной деятельности — 4 573,6 грн;
  • расходов на профессиональную правовую помощь — 9 356,5 грн.

Ранее мы писали, что компания "Новая почта" планирует открыть еще 13 отделений Германии до конца 2023 года. В настоящее время в стране работает уже семь отделений украинской логистической компании.

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