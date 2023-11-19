Українець виграв суд проти Нової пошти та отримав десятки тисяч гривень

Відділення Нової пошти. Фото: poglyad.tv

У Миколаївській області Первомайський міськрайонний суд схвалив рішення на користь українця у позові проти компанії "Нова пошта". Тепер компанія має заплатити чоловіку понад 30 тис. грн компенсації.

Про це йдеться у матеріалах справи, пише Oboz.ua.

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Відомо, що чоловік припаркувався біля відділення "Нової пошти" у Первомайську на Миколаївщині. Поки він перебував у відділенні, на його автівку впала незакріплена габаритна скринька формату Flat box 150x180.

Через це автомобіль зазнав пошкоджень, зокрема — лівого заднього крила та бампера. Ціна ремонту таких пошкоджень становила 12742 грн.

Крім того, суд визнав, що власник автомобіля зазнав душевних страждань, бо хвилювався й витратив сили та час на пошуки місця оціночної діяльності та адвоката, а надалі йому доведеться ще шукати майстрів для ремонту транспортного засобу. Позивач оцінив завдану моральну шкоду на 5 тис. грн.

Компанія "Нова пошта" просила чоловіка відкликати позов, але платити не збиралася.

Але суддя, розглянувши аргументи постраждалого, зайняв його бік. Тепер Нова пошта має сплатити позивачу:

відшкодування матеріальних збитків — 12 742,95 грн;

відшкодування моральної шкоди — 5 тис. грн;

видатків зі сплати судового збору та на послуги суб'єкта оціночної діяльності — 4 573,6 грн;

витрат на професійну правову допомогу — 9 356,5 грн.

Раніше ми писали, що компанія "Нова пошта" планує відкрити ще 13 відділень у Німеччині до кінця 2023 року. Наразі в країні працює вже сім відділень української логістичної компанії.