Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Масштабная воздушная тревога: взрывы в Киеве и Черкассах arrow

Масштабная воздушная тревога: взрывы в Киеве и Черкассах

2 июня 2023 03:07
обновлено: 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Масштабная воздушная тревога: взрывы в Киеве и Черкассах
Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине — масштабная воздушная тревога. В настоящее время сирены раздаются в большинстве областей страны.

Также воздушная тревога была объявлена в Киеве и области. Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

Читайте также:

В ОП уже отреагировали: не снимайте и не выкладывайте работу нашей ПВО. Андрей Ермак написал в Telegram: не игнорируйте тревогу.

02:06:

Карта воздушных тревог

02:10:

02:22:

02:28:

Воздушная тревога объявлена в:

  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Одесской,
  • Черкасской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Черниговской,
  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Донецкой
  • в Сумской областях.

03:01:

03:04:

03:08

Напомним, в ночь на четверг 1 июня террористические войска в очередной раз ударили по Киеву, запустив 10 ракет "Искандер" — из них 7 баллистических "Искандер-М" и 3 крылатых "Искандер-К". Все были успешно сбиты ПВО. К сожалению, ракетные обломки попали в здание поликлиники в Деснянском районе, что привело к гибели трех человек — двух женщин и ребенка.

Заметим, что за последний месяц это уже четвертая атака Киева баллистическими ракетами. В общей сложности враг выпустил 39 штук, это вместе с аэробалистическими ракетами типа "Кинжал". Если перевести на деньги, это около 300 миллионов долларов. Ни одна из запущенных ракет не попала по целям, все было сбито.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас