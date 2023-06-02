Масштабная воздушная тревога: взрывы в Киеве и Черкассах

Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS

В Украине — масштабная воздушная тревога. В настоящее время сирены раздаются в большинстве областей страны.

Также воздушная тревога была объявлена в Киеве и области. Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

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В ОП уже отреагировали: не снимайте и не выкладывайте работу нашей ПВО. Андрей Ермак написал в Telegram: не игнорируйте тревогу.

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Карта воздушных тревог

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Воздушная тревога объявлена в:

Житомирской,

Винницкой,

Одесской,

Черкасской,

Николаевской,

Херсонской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Запорожский,

Черниговской,

Полтавской,

Харьковской,

Донецкой

в Сумской областях.

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Напомним, в ночь на четверг 1 июня террористические войска в очередной раз ударили по Киеву, запустив 10 ракет "Искандер" — из них 7 баллистических "Искандер-М" и 3 крылатых "Искандер-К". Все были успешно сбиты ПВО. К сожалению, ракетные обломки попали в здание поликлиники в Деснянском районе, что привело к гибели трех человек — двух женщин и ребенка.

Заметим, что за последний месяц это уже четвертая атака Киева баллистическими ракетами. В общей сложности враг выпустил 39 штук, это вместе с аэробалистическими ракетами типа "Кинжал". Если перевести на деньги, это около 300 миллионов долларов. Ни одна из запущенных ракет не попала по целям, все было сбито.