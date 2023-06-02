Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Масштабна повітряна тривога: вибухи у Києві та Черкасах arrow

Масштабна повітряна тривога: вибухи у Києві та Черкасах

2 червня 2023 03:07
оновлено: 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Масштабна повітряна тривога: вибухи у Києві та Черкасах
Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні — масштабна повітряна тривога. Наразі сирени лунають у більшості областей країни.

Також повітряна тривога оголошена у Києві та області. Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

Читайте також:

В ОП вже відреагували: не знімайте та не викладайте роботу нашої ППО. Андрій Єрмак написав у Telegram: не ігноруйте тривогу.

02:06:

Мапа повітряних тривог

02:10:

02:22:

02:28:

Повітряна тривога оголошена у:

  • Житомирській,
  • Вінницькій,
  • Одеській,
  • Черкаській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Кіровоградській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Чернігівській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Донецькій
  • Сумській областях.

03:01:

03:04:

03:08:

Нагадаємо, у ніч проти четверга 1 червня терористичні війська вчергове вдарили по Києву, запустивши 10 ракет "Іскандер" — із них 7 балістичних "Іскандер-М" та 3 крилаті "Іскандер-К". Всі були успішно збиті ППО. На жаль, ракетні уламки влучили у будівлю поліклініки у Деснянському районі, що призвело до загибелі трьох людей — двох жінок і дитини.

Зауважимо, за останній місяць це вже четверта атака Києва балістичними ракетами. Загалом ворог випустив 39 штук, це разом із аеробалістичними ракетами типу "Кинджал". Якщо перевести на гроші, це приблизно 300 мільйонів доларів. Жодна із запущених ракет не влучила по цілях, все було збито. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB