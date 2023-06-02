Масштабна повітряна тривога: вибухи у Києві та Черкасах

Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS

В Україні — масштабна повітряна тривога. Наразі сирени лунають у більшості областей країни.

Також повітряна тривога оголошена у Києві та області. Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

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В ОП вже відреагували: не знімайте та не викладайте роботу нашої ППО. Андрій Єрмак написав у Telegram: не ігноруйте тривогу.

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Мапа повітряних тривог

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02:28:

Повітряна тривога оголошена у:

Житомирській,

Вінницькій,

Одеській,

Черкаській,

Миколаївській,

Херсонській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Чернігівській,

Полтавській,

Харківській,

Донецькій

Сумській областях.

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Нагадаємо, у ніч проти четверга 1 червня терористичні війська вчергове вдарили по Києву, запустивши 10 ракет "Іскандер" — із них 7 балістичних "Іскандер-М" та 3 крилаті "Іскандер-К". Всі були успішно збиті ППО. На жаль, ракетні уламки влучили у будівлю поліклініки у Деснянському районі, що призвело до загибелі трьох людей — двох жінок і дитини.

Зауважимо, за останній місяць це вже четверта атака Києва балістичними ракетами. Загалом ворог випустив 39 штук, це разом із аеробалістичними ракетами типу "Кинджал". Якщо перевести на гроші, це приблизно 300 мільйонів доларів. Жодна із запущених ракет не влучила по цілях, все було збито.