Украинские студенты могут вернуть часть средств за обучение — сумма скидки

Украинские студенты во время учебы. Иллюстративное фото: google.com

Студенты украинских вузов могут возместить часть средств, заплаченных за обучение в университете. Общая сумма скидки от налоговой службы составляет 18% стоимости обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Что такое скидка от налоговой службы

Налоговая скидка — это уменьшение суммы, уплаченной за обучение путем возврата определенной ее части. Право на налоговую скидку регулируется статьей 166 налогового кодекса Украины.

Получить скидку на обучение можно в дошкольном образовании, внешкольном, общем среднем, профессиональном (профессионально-техническом) образовании. Кроме того, скидка предоставляется за обучение в аспирантуре, интернатуре и докторантуре. Следует отметить, что форма собственности учебного заведения не имеет значения. Украинские студенты, получающие образование сразу в нескольких вузах, также имеют право на скидку. Однако расходы на проживание в общежитии не возмещают.

Кто может оформить скидку

Официально трудоустроенные граждане Украины , имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) или справку о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) или справку о присвоении идентификационного номера налогоплательщика. Гражданин, самостоятельно платящий за свою учебу. Это может быть студент, работающий и официально уплачивающий налоги.

Это может быть студент, работающий и официально уплачивающий налоги. Ближайшие родственники студента: отец, мать, муж, жена, дети, в том числе усыновленные. Если по договору с учебным заведением свое обучение оплачивал ребенок, родители не имеют права на налоговую скидку.

отец, мать, муж, жена, дети, в том числе усыновленные. Если по договору с учебным заведением свое обучение оплачивал ребенок, родители не имеют права на налоговую скидку. Работодатель. В таком случае использовать налоговую скидку сможет только тот человек, который производил оплату по доверенности. Также необходимо иметь справку от работодателя.

Какую налоговую скидку может получить студент

Общая сумма скидки составляет 18% стоимости обучения. Однако она не может превышать сумму годовой заработной платы.

"Есть логика в том, чтобы оформить налоговую скидку на члена семьи, который официально получает большую заработную плату с учетом налогов", — пишут в издании.

Также журналисты приводят следующую схему возмещения:

К примеру, заработная плата за год составила 80 000 гривен, а обучение за год стоит 32 000 гривен. С вашей зарплаты был удержан налог на доходы в размере 18% (80 000 х 18 = 14 400 гривен). 32 000 х 0,18 = 5 760 гривен — размер налоговой скидки.

Документы для оформления налоговой скидки

Копия паспорта

Копия РНОКПП плательщика налога или ИНН.

Справка о заработной плате за год (по форме №3).

Декларация об имущественном положении и доходах.

Копия договора с учебным заведением об оказании услуг обучения

Копии квитанций за оплату обучения.

При условии, что за обучение платят родители, нужно предоставить свидетельство о рождении. Если налоговую скидку оформляет супруг — свидетельство о браке.

Заявление с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств.

Обратите внимание, что такой скидкой от налоговой службы можно воспользоваться только один раз в год.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" и глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что отмена заочной и вечерней формы обучения для ступеней бакалавра и магистра в 2024 году не состоится. Варианты обучения заочно и в вечерние время останутся доступными.

Также мы писали, что количество преподавателей в украинских учреждениях высшего образования значительно превышает потребности системы. Количество поступающих в вузы за последние 15 лет существенно сократилось.