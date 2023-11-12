Українські студенти можуть повернути частину коштів за навчання — сума знижки

Українські студенти під час навчання. Ілюстративне фото: google.com

Студенти українських вишів можуть відшкодувати частину коштів, які заплатили за навчання в університеті. Загальна сума знижки від податкової служби становить 18% від вартості навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Що таке знижка від податкової служби

Податкова знижка — це зменшення суми, сплаченої за навчання, шляхом повернення певної її частини. Право на податкову знижку регулюється 166-ю статтею податкового кодексу України.

Отримати знижку на навчання можна у дошкільній освіті, позашкільній, загальній середній, професійній (професійно-технічній) освіті. Крім того, знижка надається за навчання в аспірантурі, інтернатурі та докторантурі. Варто зазначити, що форма власності навчального закладу не має значення. Українські студенти, які здобувають освіту відразу в кількох вишах, також мають право на знижку. Проте витрати на проживання в гуртожитку не відшкодовують.

Хто може оформити знижку

Офіційно працевлаштовані громадяни України , які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) чи довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків

, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) чи довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків Громадянин, який самостійно сплачує своє навчання. Це може бути студент, який працює та офіційно сплачує податки.

Це може бути студент, який працює та офіційно сплачує податки. Найближчі родичі здобувача освіти : батько, мати, чоловік, дружина, діти, в тому числі усиновлені. Якщо за договором із навчальним закладом своє навчання оплачувала дитина, батьки не мають права на податкову знижку.

: батько, мати, чоловік, дружина, діти, в тому числі усиновлені. Якщо за договором із навчальним закладом своє навчання оплачувала дитина, батьки не мають права на податкову знижку. Роботодавець. У такому разі використати податкову знижку зможе тільки та людина, яка здійснювала оплату за дорученням. Також потрібно мати довідку від роботодавця.

Яку податкову знижку може отримати студент

Загальна сума знижки становить 18% від вартості навчання. Проте вона не може перевищувати суму річної заробітної плати.

"Є логіка в тому, щоб оформити податкову знижку на того члена сім'ї, який офіційно отримує більшу заробітну плату з урахуванням податків", — пишуть у виданні.

Також журналісти наводять таку схему відшкодування:

Наприклад, заробітна плата за рік становила 80 000 гривень, а навчання на рік коштує 32 000 гривень. З вашої зарплати було стягнено податок на доходи в розмірі 18% (80 000 х 18 = 14 400 гривень). 32 000 х 0,18 = 5 760 гривень — розмір податкової знижки.

Документи для оформлення податкової знижки

Копія паспорта.

Копія РНОКПП платника податку чи ІПН.

Довідка про заробітну плату за рік (за формою № 3).

Декларація про майновий стан і доходи.

Копія договору з навчальним закладом про надання послуг навчання

Копії квитанцій за оплату навчання.

За умови, якщо навчання сплачують батьки, потрібно надати свідоцтво про народження. Якщо податкову знижку оформлює чоловік чи дружина — свідоцтво про шлюб.

Заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування коштів.

Зауважте, що такою знижкою від податкової служби можна скористатися лише один раз на рік.

Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" та голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що скасування заочної та вечірньої форми навчання для ступенів бакалавра та магістра у 2024 році не відбудеться. Варіанти навчання заочно та у вечірній час залишаться доступними.

Також ми писали, що кількість викладачів в українських закладах вищої освіти наразі значно перевищує потреби системи. Кількість вступників до вишів за останні 15 років суттєво скоротилась.