Український паспорт піднявся у рейтингу найвпливовіших

Український паспорт в руках людини. Фото: Vista Create

Український паспорт знову піднявся у міжнародному рейтингу Henley & Partners. Документ опинився на чотири сходинки вище. Паспорт посів 30 місце за кількістю країн, куди люди можуть їздити без віз.

Про це повідомляє Henley & Partners.

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Компанія повідомляє, що за рік українці отримали можливість у рамках безвізового режиму відвідувати Джибуті, Ізраїль та Сурінам. Загальна кількість держав, з якими Україна встановила безвіз, зросла до 146.

На 30-му місці країна опинилися разом з Гренадою та Сент-Люсією.

Лідери:

Сінгапур (громадяни можуть відвідувати 192 країни без віз);

Італія, Німеччина, Іспанія (190 країн без віз);

Австрія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея, Японія (189 країн без віз);

Данія, Ірландія, Нідерланди, Велика Британія (188 країн без віз);

Бельгія, Чехія, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Португалія (187 країн без віз);

Австралія, Угорщина, Польща (186 країн без віз);

Канада, Греція (185 країн без віз);

Литва, США (184 країни без віз);

Латвія, Словаччина, Словенія (183 країни без віз);

Естонія, Ісландія (182 країни без віз).

Нагадаємо, з 1 серпня 2023 року деякі українці можуть втратити чинність своїх паспортів. Це станеться, якщо до цього часу не буде вклеєно фото тими, кому виповнилося 25 або 45 років.

Також ми писали, що коли відбувається крадіжка паспорта незалежно від того, де це сталося, в більшості країн процедура звернення до уповноважених органів є однаковою. Насамперед необхідно негайно звернутися до найближчого відділення поліції для того, щоб скласти заяву про втрату паспортного документа.