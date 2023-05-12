У МОН розповіли, чи буде у школах статеве виховання

Міністр освіти Оксен Лісовий. Фото: facebook/oksenlisovyi

Міністр освіти Оксен Лісовий розповів, що розроблять проєкт стандартів, які передбачають впровадження окремого курсу статевого виховання у шкільну освіту. Проте не всі у МОН з цим погоджуються.

Про це розповіла співаторка петиції про статеве виховання, яка надіслала відповідний запит в МОН Ірина Тишко у коментарі УП.

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"На сьогодні Міністерством освіти і науки розробляється проєкт державного стандарту для профільного рівня загальної середньої освіти. В межах реалізації соціальної і здоров’я збережувальної освітньої галузі державного стандарту передбачається впровадження окремого курсу статевого виховання, який враховуватиме досвід європейських країн із впровадження програм статевого виховання", — відповів Лісовий.

Міністр додав, що зараз відбувається розробка "просвітницьких програм, курсів, інформаційних та методичних матеріалів" для дітей та молоді, батьків, вчителів та інших дорослих, що долучаються до статевого виховання.

Запит Ірини Тишко до міністра освіти Оксена Лісового

Розбіжності у МОН

Водночас у Директораті дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти відповіли, що статеве виховання уже є в програмі.

"В Україні статеве виховання є складником системи національного виховання дітей та молоді і здійснюється у закладах освіти відповідно до Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти та згідно з вимогами освітніх стандартів. Зокрема, теми статевого виховання включені в зміст обов’язкових навчальних предметів "Я досліджую світ" (1-4 класи), "Основи здоров’я"/ "Здоров’я, безпека та добробут" (5-9 класи), "Біологія" (8-11 класи)", — відповів Олег Єресько.

Запит Ірини Тишко Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

Нагадаємо, нещодавно у Міносвіти розповіли, чи будуть скорочувати кількість предметів у школах. Заступник міністра освіти й науки Андрій Вітренко заявив, що жодних скорочень предметів не буде, включаючи природничо-наукові дисципліни, такі як хімія, фізика та біологія. Натомість обговорюється оптимізація навантаження на учнів та концептуальні питання.