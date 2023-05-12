У МОН розповіли, чи буде у школах статеве виховання
Міністр освіти Оксен Лісовий розповів, що розроблять проєкт стандартів, які передбачають впровадження окремого курсу статевого виховання у шкільну освіту. Проте не всі у МОН з цим погоджуються.
Про це розповіла співаторка петиції про статеве виховання, яка надіслала відповідний запит в МОН Ірина Тишко у коментарі УП.
Чи буде у школах статеве виховання
"На сьогодні Міністерством освіти і науки розробляється проєкт державного стандарту для профільного рівня загальної середньої освіти. В межах реалізації соціальної і здоров’я збережувальної освітньої галузі державного стандарту передбачається впровадження окремого курсу статевого виховання, який враховуватиме досвід європейських країн із впровадження програм статевого виховання", — відповів Лісовий.
Міністр додав, що зараз відбувається розробка "просвітницьких програм, курсів, інформаційних та методичних матеріалів" для дітей та молоді, батьків, вчителів та інших дорослих, що долучаються до статевого виховання.
Розбіжності у МОН
Водночас у Директораті дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти відповіли, що статеве виховання уже є в програмі.
"В Україні статеве виховання є складником системи національного виховання дітей та молоді і здійснюється у закладах освіти відповідно до Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти та згідно з вимогами освітніх стандартів. Зокрема, теми статевого виховання включені в зміст обов’язкових навчальних предметів "Я досліджую світ" (1-4 класи), "Основи здоров’я"/ "Здоров’я, безпека та добробут" (5-9 класи), "Біологія" (8-11 класи)", — відповів Олег Єресько.
Нагадаємо, нещодавно у Міносвіти розповіли, чи будуть скорочувати кількість предметів у школах. Заступник міністра освіти й науки Андрій Вітренко заявив, що жодних скорочень предметів не буде, включаючи природничо-наукові дисципліни, такі як хімія, фізика та біологія. Натомість обговорюється оптимізація навантаження на учнів та концептуальні питання.