Українських школярів будуть навчати керувати дронами

Урок з предмета "Захист України". Фото: xplb47.ptu.org.ua

У Міносвіти почали роботу над оновленням дисципліни "Захист України". Школярів планують навчати керувати дронами, надавати якісну домедичну допомогу та інше.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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За словами міністра, дисципліна повинна бути цікавою та корисною.

"Більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь. І діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет — корисним та цікавим", — наголосив Лісовий.

Від школярів є запит на:

якісну домедичну допомогу;

мінну безпеку;

керування дронами;

орієнтування на місцевості.

Лісовий повідомив, що з вересня Міносвіти хоче запустити пілот проєкту оновленої дисципліни. На основі відгуків учителів і учнів предмет буде фіналізовано.

Він також розповів, що будуть проводитися навчання для вчителів, щоб пілот відбувся успішно.

"Для цього залучаємо до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму", — додав Лісовий.

Допис Лісового. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністерство освіти та науки України рекомендує навчальним закладам перейти на очне навчання з 1 вересня. Однак рекомендація не стосується тих закладів, які розташовані на території бойових дій.

Також ми писали, що міністр освіти Оксен Лісовий розповів, що розроблять проєкт стандартів, які передбачають впровадження окремого курсу статевого виховання у шкільну освіту. Проте не всі у МОН з цим погоджуються.