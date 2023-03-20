Погода в Украине 21 марта - прогноз погоды на завтра

Украинцам не стоит забывать о зонтике: в каких областях ожидаются осадки завтра
Завтра, 21 марта, по всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. В западных, днем местами и северных, центральных областях ожидается небольшой дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Подробности
Синоптики рассказали, что на остальной территории Украины будет без осадков.
Ветер юго-западный, на западе страны — северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.
Погода в Киеве
Ожидается облачность с прояснениями. Местами по области днем небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 9-14°;
в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°", — рассказали синоптики.
Схождение лавин
Значительная снеголавинная опасность третьего уровня удерживается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках.
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях
20-23 марта на участке Десны Новгород-Северский — Макошино будет продолжаться рост уровней воды с суточной интенсивностью 2-8 см из-за развития половодья.
"Ожидается выход воды на пойму в створе поста Новгород-Северский, нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны (Новгород-Северский, Корюковский районы Черниговской области); на притоке Десны г. Снов будет удерживаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива значение в Корюковском районе Черниговской области", — говорится в сообщении.
Объявлен второй уровень опасности.
Прогноз погоды от народного синоптика
Наталья Диденко рассказала, что температура воздуха завтра максимально повысится до 14 градусов.
"Свежее будет кое-где на западе и на северо-востоке — кое-где +7+10 градусов. Даже ночью практически без "минусов" и даже "нулей", — сообщила Диденко.
Атмосферный фронт завтра пройдет по западным и северным областям Украины, поэтому ожидается дождь. Осадки будут также в Винницкой и Одесской областях.
На остальной территории Украины осадков не предполагается — повышенное атмосферное давление, переменная облачность.
"21 марта в столице предполагается +12 градусов, далее до +14 градусов. Местами возможен небольшой дождь", — добавила Диденко.
Напомним, в Укргидрометцентре разработали климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.