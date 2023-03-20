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Украинцам не стоит забывать о зонтике: в каких областях ожидаются осадки завтра

20 марта 2023 19:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Погода в Украине 21 марта - прогноз погоды на завтра
Погода на 21 марта
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Завтра, 21 марта, по всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. В западных, днем местами и северных, центральных областях ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Подробности

Синоптики рассказали, что на остальной территории Украины будет без осадков.

Ветер юго-западный, на западе страны — северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

Погода 21 марта

Погода в Киеве

Ожидается облачность с прояснениями. Местами по области днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 9-14°;
в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°", — рассказали синоптики.

Схождение лавин

Значительная снеголавинная опасность третьего уровня удерживается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках.

Погода 21 марта

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

20-23 марта на участке Десны Новгород-Северский — Макошино будет продолжаться рост уровней воды с суточной интенсивностью 2-8 см из-за развития половодья.

"Ожидается выход воды на пойму в створе поста Новгород-Северский, нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны (Новгород-Северский, Корюковский районы Черниговской области); на притоке Десны г. Снов будет удерживаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива значение в Корюковском районе Черниговской области", — говорится в сообщении.

Объявлен второй уровень опасности.

Погода 21 марта

Прогноз погоды от народного синоптика

Наталья Диденко рассказала, что температура воздуха завтра максимально повысится до 14 градусов.

"Свежее будет кое-где на западе и на северо-востоке — кое-где +7+10 градусов. Даже ночью практически без "минусов" и даже "нулей", — сообщила Диденко.

Атмосферный фронт завтра пройдет по западным и северным областям Украины, поэтому ожидается дождь. Осадки будут также в Винницкой и Одесской областях.

На остальной территории Украины осадков не предполагается — повышенное атмосферное давление, переменная облачность.

"21 марта в столице предполагается +12 градусов, далее до +14 градусов. Местами возможен небольшой дождь", — добавила Диденко.

Напомним, в Укргидрометцентре разработали климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.

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