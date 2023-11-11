Украинцам вручат сертификаты на покупку книг — кто вошел в список
Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий предоставление субсидий магазинам для аренды помещений и издание сертификатов для закупки книг. Известно, кого касается помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Кто может получить сертификат на покупку книг
Отмечается, что в соответствии с законом, помощь могут оказать:
- в течение года со дня достижения гражданином Украины 18-летнего возраста;
- при рождении ребенка — одному из родителей или других законных представителей ребенка в течение года со дня рождения ребенка.
Помощь составляет 0,3 прожиточных минимума для трудоспособных лиц, что составляет 805 гривен.
"Помощь может быть использована исключительно для приобретения книжных изданий на государственном языке в бумажной и/или электронной форме, в том числе в аудио файлах (кроме изданий с территории государства-агрессора)", — говорится в сообщении.
Законом также определено, что программа государственной помощи на приобретение книг для граждан Украины реализуется через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал Дія).
Напомним, что в список лучших изданий года от The Telegraph вошли украинские книги.
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