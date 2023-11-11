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Українцям вручать сертифікати на покупку книг — хто увійшов до списку

11 листопада 2023 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Українцям вручать сертифікати на покупку книг — хто увійшов до списку
Хлопець із книгою в книгарні. Фото: kufer.media
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Верховна рада України ухвалила закон, який передбачає надання субсидій книгарням для оренди приміщень і видання сертифікатів для закупівлі книг. Відомо, кого стосується допомога.  

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Зазначається, що відповідно до закону, допомогу можуть надати:

  • протягом року з дня досягнення громадянином України 18-річного віку;
  • при народженні дитини — одному з батьків або інших законних представників дитини протягом року з дня народження дитини.

Допомога складає 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 805 гривень.

"Допомога може бути використана виключно для придбання книжкових видань державною мовою у паперовій та/або електронній формі, у тому числі в аудіо файлах (крім видань з території держави-агресора)", — йдеться в повідомленні.

Законом також визначено, що програма державної допомоги на придбання книг для громадян України реалізується через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія).

Нагадаємо, що до переліку найкращих видань року від The Telegraph увійшли українські книги.

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